Le délire perpétuel des jeunes libéraux

Des idées rétrogrades très beaucoup à droite

Comment peut-on être aussi jeunes et avoir des idées aussi méprisables, qui font fi de la réalité et qui sont toujours applaudies par la classe dominante? Comme certains politiciens (Charest, Bachand, Bouchard et cie), ces jeunes veulent à tout prix plaire aux grands de ce monde afin de se mériter un beau job payant dans le privé après leurs études. Pour eux, pas question d’avoir un emploi futur dans le public, les groupes environnementaux ou communautaires, et encore moins dans les organisations syndicales à moins que ce soit la Fédération des médecins spécialistes ou le Collège des médecins. Ces jeunes libéraux ont de l’ambition et de la classe.

Pour la création d’un ordre professionnel des enseignants

Selon leur vision, créer un ordre professionnel des enseignants «valoriserait» le rôle et la mission des enseignants au Québec : «Les jeunes libéraux veulent valoriser les professeurs» (Le Devoir, 8 août 2017). Jonathan Marleau, le président de la Commission jeunesse du PLQ a même dit : «On veut la reconnaître [les enseignants] comme une profession noble qui apporte vraiment beaucoup de bien au Québec». Voilà qui relève de la pensée magique téléguidée par l’élite : on règle les problèmes de l’enseignement et des écoles au Québec simplement en créant une autre structure bureaucratique. Comme les jeunes et les moins jeunes libéraux du Québec ont toujours eu une aversion machiavélique des syndicats, alors selon eux les intérêts des enseignants, des élèves, de l’école et de la population seraient mieux défendus par un ordre professionnel que par leurs syndicats. Des jeunes libéraux avec des vieilles idées même pas recyclées. Avec un ordre professionnel, le PLQ pourra continuer à couper sans aucun problème dans les services d’aide aux étudiants, les bibliothèques scolaires, les services de garde, les bâtiments scolaires pleins de moisissures et de bibittes. L’ordre professionnel des enseignants pourra permettre au PLQ de toujours faire beaucoup plus avec énormément moins. Pas question de valoriser le travail des enseignants par de meilleurs salaires et conditions de travail comme en Ontario.

Où étaient les jeunes libéraux?

Que vois-je comme titres d’articles? «Des compressions de 2,4 milliards [gracieuseté du PLQ et de sa politique d’austérité]. Québec impose un important "effort" budgétaire notamment à la Santé et à l’Éducation» (La Presse, 7 mai 2014). Puis, comme ce n’était nettement pas assez pour les ministres libéraux de l’Éducation [Yves Bolduc et François Blais], voilà qu’en 2015, on annonçait fièrement une autre ronde de joyeuses coupures : «Mini-budget avant la fin de l’année. Des coupes supplémentaires de 1milliard en 2016-2017» (La Presse, 29 septembre 2015). À la suite de ces coupures draconiennes en éducation effectuée par le PLQ en 2014 et en 2015, les jeunes libéraux se sont effacés, eux qui supposément ont à cœur l’éducation de nos jeunes. Et où étaient-ils terrés lorsque Philippe Couillard a largué froidement ces paroles d’une très grande insensibilité : «Le déficit zéro prime sur les services, dit Philippe Couillard» (Le Journal de Montréal, 23 septembre 2015). Il a aussi ajouté : «Les coupes ont touché les plus vulnérables, admet Couillard» (Le Devoir, 23 septembre 2015). Pas ben grave, ce ne sont pas eux qui vont financer le PLQ et qui vont offrir des jobs.

Les libéraux toujours égaux à eux-mêmes

Tiens, tiens, juste à consulter mes dossiers de vieux articles de journaux, j’en ai trouvé des belles qui font ressortir la vraie nature idéologique des jeunes libéraux et qui font ressortir qui sont leurs véritables mentors. Commençons par cette merveilleuse politique envisagée, pleine de noblesse pour les démunis de la société : «Congrès-jeune libéraux du parti libéral du Québec. Des jeunes libéraux veulent abolir l’aide sociale» (TVA Nouvelle, 12 août 2016). Et à leur congrès de 2014, ils ont formulé des idées tellement originales et courageuses comme privatiser la SAQ, instaurer des péages sur nos routes et abolir les cégeps : «Congrès. Les jeunes libéraux adoptent des positions "très tranchées"» (Le Devoir, 11 août 2014). Des patentes claquées sur celle du patronat et de leurs universitaires enrégimentés.

Continuons avec : «Les jeunes libéraux contesteront le dogme syndical de l’ancienneté» (La Presse, 31 juillet 2016). Pour eux, faut remplacer la clause de l’ancienneté par une liée aux contacts branchés que vous avez afin de gravir rapidement des échelons. Les libéraux sont passés maîtres dans ce domaine. Bien évidemment, comme les boss : «Les jeunes libéraux tiennent au dégel des droits de scolarité.» (La Presse, 1er août 2016). Jamais les jeunes ne suggèrent de couper les généreuses subventions aux écoles privées (comme en Ontario et aux États-Unis) et aux compagnies milliardaires même si c’est le Québec qui accorde le plus d’aide gouvernementale aux entreprises, et de loin, dans tout le Canada. On ne les entend jamais aussi demander de lutter contre l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux pratiquée à tour de bras par les pachas et les compagnies.

Bolduc et les jeunes libéraux

Quand Yves Bolduc était ministre libéral de l’Éducation au Québec, il a garroché cette ineptie : «Nombre d’élèves : augmenter le ratio ne nuira pas à la réussite scolaire, dit Bolduc» (La Presse, 17 décembre 2014). Ben non, ça va même valoriser et ennoblir la tâche des enseignants, hein les jeunes libéraux? On ne vous a pas vu vous objecter à ces propos alors que vous avez tant à cœur la «profession» d’enseignants. Et puis, où étiez-vous donc quand Bolduc a dit qu’il n’y aurait pas un enfant qui allait mourir parce que l’on coupait dans les achats de livres : «Bibliothèques scolaires. Les écoles ont assez de livres, juge Bolduc»? (Le Devoir, 22 août 2014). Et enfin, votre silence nous a étonné une autre fois: «Bolduc défend les fouilles à nu d’élèves» (Le Devoir, 18 février 2015).

Pas de compassion pour les démunis et la plèbe

Aie, venez surtout pas achaler les jeunes libéraux avec les conclusions d’études de l’Institut de la statistique du Québec: «Les Québécois les plus pauvres regardent les autres s’enrichir» (Le Devoir, 7 mai 2015). Oui, si les jeunes libéraux interviendraient à cet effet, ils diraient simplement aux pauvres de ne pas «jalouser» les riches. Ou encore : «Les Québécois ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Les salaires plafonnent» (Le Journal de Montréal, 5 juin 2016). Bah, pour les jeunes libéraux, la solution pour résoudre les problèmes de pauvreté endémiques au Québec serait de couper dans l’aide sociale, «rafraîchir» le modèle syndical pour qu’il y ait moins de syndicats pour un ordre professionnel. Voilà!