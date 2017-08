Le salaire minimum à 15 $ fera mal à Métro

Si McDonald’s affirme ne pas avoir peur de la hausse du salaire minimum à 15 $, c’est tout le contraire chez Métro. L’épicier québécois s’attend à devoir débourser près de 50 millions $ de plus dès l’an prochain lorsque l’Ontario verra son salaire minimum atteindre ce montant.

L’augmentation du salaire minimum en Ontario aura des conséquences financières importantes pour Métro et l’ensemble de l’industrie de l’alimentation, a soutenu mardi en conférence téléphonique le président et chef de la direction de Métro Inc, Eric R. La Flèche.

Une importante proportion de ses employés touchent actuellement le salaire minimum, ou légèrement plus.

« Nous estimons l'effet de l'augmentation du salaire minimum récemment annoncée en Ontario à environ 45 à 50 millions $, sur une base annuelle pour 2018 », a-t-il indiqué, ajoutant que sa société « analyse actuellement les mesures à mettre en place pour en atténuer l'impact » de ces dépenses accrues.

Il n’a pas parlé de mises à pieds à venir, mais a confirmé que Métro poursuivait ses initiatives de contrôles des coûts et de gains d’efficacité afin de pouvoir faire face à la situation. « Mais la taille et le rythme de ces augmentations prévues en Ontario nous pose des défis », a-t-il ajouté.

Les impacts se feront sentir autant dans les épiceries à rabais (Food Basics) que dans les épiceries traditionnelles (Métro).

Il a aussi laissé entendre que les employés québécois de la marque ne bénéficieraient pas des mêmes hausses de salaires que leurs collègues ontariens. « C’est un enjeu ontarien pour l’instant, et on va devoir gérer ça, dans cette province. »

Difficile troisième trimestre

Pour le reste, Métro, qui dévoilait mardi ses résultats du troisième trimestre, a connu un mauvais début d'été, de l'aveu même de son PDG.

«Ça n'a pas été un bon printemps», a lancé M. LaFlèche. Le temps pluvieux et le fait que la Fête nationale et la Fête du Canada aient un lieu le samedi plutôt que pendant la semaine a eu un impact significatif sur les ventes, selon lui.

Son bénéfice net a atteint 183,0 millions $, en hausse de 3,7 %, tandis que le chiffre d'affaires des magasins comparables a baissé de 0,2 %.

« Malgré un contexte difficile, marqué par une forte concurrence et une déflation alimentaire toujours présente, Métro a réalisé une croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net au troisième trimestre. Nous continuons à investir dans l'optimisation de notre réseau pour mieux servir notre clientèle, tout en maintenant un contrôle serré sur les dépenses. », a déclaré Eric R. La Flèche, président et chef de la direction.