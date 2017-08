Les vacances sont terminées!

L’été tire à sa fin! Preuve tangible de ce changement de saison, quelques formations de la LHJMQ ont épié leurs recrues sur la surface glacée mardi et la majorité des équipes feront de même au cours des prochaines heures!

Chez les Remparts de Québec, à la suite du prêt d’Ethan Crossman au Titan d’Acadie-Bathurst et du désistement du défenseur de 18 ans Alec Richer, l’entraineur en chef Philippe Boucher accueillera une vingtaine de joueurs mercredi matin au Pavillon de la Jeunesse.

Après l’accueil et quelques réunions, les jeunesses sauteront sur la glace à 15 heures. Cette mise en jambes permettra de constater le niveau de conditionnement physique des nombrils verts à la veille du Challenge des recrues où les troupes joueront trois matchs en autant de jours sur la patinoire du Centre Georges-Vézina. Les Québécois briseront la glace jeudi (17 h) face aux recrues du Drakkar de Baie-Comeau.

«Nous amenons les gars que nous voulons vraiment évaluer durant le tournoi des recrues», a mentionné Phillipe Boucher, peu inquiet par le peu de réservistes sous la main durant le tournoi. À titre d’exemple, les Sea Dogs de Saint John ont invité 34 candidats pour les deux jours d’entrainement précédent leur tournoi de recrues!

«Pour mériter un poste dans la LHJMQ, un jeune doit démontrer qu’il est capable de jouer trois parties en trois jours. Certes, c’est un menu exigeant, mais nous roulerons à quatre trios durant ces parties. Puis, comme ce fut le cas l’an dernier, dimanche ou lundi, on accordera des congés aux recrues qui auront mérité une invitation à notre camp d’entrainement», tempère Philippe Boucher.

Le patron des opérations hockey des Diables rouges rappelle que le régime de travail était plus musclé dans le bon vieux temps. «On pratiquait deux fois par jour à mon époque et on jouait parfois des matchs intra-équipes en soirée!»

Dans le temps, où les combats sur lames brûlait pas mal d’énergie pour certains, c’est un tracteur s’affairait à resurfacer la glace entre deux coupes de foin!

FACTURE TROP SALÉE

À la suite du refus d’Anderson MacDonald de se présenter au camp d’entrainement du Phoenix de Sherbrooke, la valse des rumeurs expédie cet attaquant de 17 ans chez plusieurs formations de l’Atlantique et chez les Remparts. Auteur de 29 buts la saison dernière, MacDonald est réputé futur choix de première ronde lors du prochain encan de la Ligue nationale de hockey.

«On souhaite s’améliorer avec des joueurs de 17 et 18 ans et j’ai signalé à quelques occasions mon intérêt à Jocelyn (Thibault, le directeur général du Phoenix). Toutefois, si le prix à payer est deux choix de première ronde et un bon joueur de 18 ans, je crains que nous ne soyons pas le partenaire idéal pour le Phoenix», a ironisé Philippe Boucher.

CONGESTION HÔTELIÈRE À SAGUENAY

Amateurs de hockey ou parents de joueurs retardataires, prenez note qu’à défaut d’avoir de la famielle ou des amis bien accueillants au Saguenay, vous pourriez bien devoir coucher à la belle étoile durant le Challenge des recrues!

La saison touristique bat toujours son plein au Royaume et les centaines de parents et le personnel des équipes participantes à ce tournoi semblent avoir congestionné les lieux d’hébergement, selon les sites de réservation en ligne.

«Je ne possède pas les données à ce sujet, mais si je me base sur l’an dernier, la majorité des parents des joueurs les accompagneront à Saguenay», émet le directeur des opérations des Sags Serge Proulx.

Quant à eux, les athlètes résideront à la base militaire de Bagotville, «une infrastructure idéale» pour ce type d’événement selon Serge Proulx.

«Si nous devions loger les joueurs à l’hôtel pendant le challenge, les coûts grimperaient en flèche!»

Précisons que les quatre formations participantes partagent la facture en parts égales au terme de la compétition.

TROIS AUTRES TOURNOIS

Outre le Centre Goerges-Vézina, le Centre Gervais Auto de Shawinigan, l’aréna Jane/Eric Molson de l’université Bishop’s et le Centre Superior Propane de Moncton accueilleront les trois autres challenges de recrues de la LHJMQ.

Si l’an dernier les formations de l’Abitibi avaient fait impasse sur les tournois, cette année les Foreurs de Val-d’Or participeront à celui de Sherbrooke et les Huskies de Rouyn-Noranda joueront à Shawinigan durant le week-end.

PAS D’ENTRAINEUR EN CHEF !

Mardi, les Sea Dogs de Saint John ont annoncé la nomination d’Anthony Stella au poste de directeur général adjoint. Stella était dépisteur pour cette formation depuis trois ans. Les Sea Dogs amorceront leur camp des recrues mercredi matin et aux dernières nouvelles, le directeur général Trevor Georgie n’avait toujours pas confirmé l’embauche du successeur de Danny Flynn au poste d’entraineur en chef!

CHALLENGE DES RECRUES DE LA LHJMQ À SAGUENAY

(Centre Georges-Vézina)

Drakkar de Baie-Comeau, Océanic de Rimouski, Remparts de Québec et Saguenéens de Chicoutimi

Horaire

Jeudi

Drakkar c. Remparts, 17 h

Océanic c. Saguenéens, 19 h 30

Vendredi

Remparts c. Océanic, 17 h

Saguenéens c. Drakkar, 19 h 30

Samedi

Drakkar c. Océanic, 11 h

Remparts c. Saguenéens, 14 h

À SHAWINIGAN

(Centre Gervais Auto)

Voltigeurs de Drummondville Huskies de Rouyn-Noranda, Tigres de Victoriaville, et Cataractes de Shawinigan

Horaire

Jeudi

Huskies c. Tigres, 10 h

Tigres c. Voltigeurs, 14 h

Cataractes c. Huskies, 19 h

Vendredi

Cataractes c. Voltigeurs, 10 h

Huskies c. Voltigeurs, 14 h

Tigres c. Cataractes, 19 h

Samedi

4e position c. 3e position, 9 h

2e position c. 1ere position, 11 h 30

À SHERBROOKE

(Aréna Jane/Eric Molson de l’Université Bishop’s)

Armada de Blainville-Boisbriand, Olympiques de Gatineau, Foreurs de Val-d’Or et Phoenix de Sherbrooke

Horaire

Vendredi

Phoenix c. Foreurs, 8 h 45

Olympiques c. Armada, 13 h 45

Armada c. Phoenix, 18 h 45

Samedi

Olympiques c. Foreurs, 8 h 45

Phoenix c. Olympiques, 13 h 45

Foreurs c. Armada, 18 h 45

Dimanche

3e position c. 2e position, 9 h

4e position c. 1ere position, 11 h 30

À MONCTON

(Centre Superior Propane)

Titan d’Acadie-Bathurst, Screaming Eagles du Cap-Breton, Islanders de Charlottetown, Mooseheads de Halifax, Sea Dogs de Saint John et Wildcats de Moncton

Horaire (Heure de l’Atlantique)

Vendredi

Islanders c. Titan, 13 h

Mooseheads c. Sea Dogs, 16 h

Wildcats c. Screaming Eagles, 19 h

Samedi

Titan c. Mooseheads, 13 h

Screaming Eagles c. Islanders, 16 h

Wildcats c. Sea Dogs, 19 h

Dimanche