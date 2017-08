L'homme qui a allumé un incendie à la Pyramide recouvre sa liberté

L’homme qui aurait allumé un incendie dans une salle de bain de la Pyramide de Sainte-Foy dans la nuit de vendredi à samedi a pu reprendre sa liberté, mardi, et ce, malgré le fait que la Couronne s’y soit opposée.



David Blais affichait une mine sombre dans la boîte des accusés, mardi, lorsqu’il a été amené devant le juge Bernard Lemieux pour y subir son enquête sur remise en liberté.



Comme une ordonnance de non-publication a été demandée par Me André Gaulin, avocat de l’accusé, rien entourant les faits ne peut être rapporté.



Cependant, de strictes conditions de remise en liberté ont été imposées à l’homme de 30 ans, qui ne possède pas d’antécédent judiciaire.



Ainsi, il a dû déposer au greffe de la Cour la somme de 2000 $ pour garantir sa liberté et son père, un homme d’affaires de Québec, a quant à lui laissé à la Cour un montant de 1000 $.



Blais devra également respecter un couvre-feu entre 20 h et 8 h le matin, «sauf pour effectuer un travail rémunéré ou encore s’il est accompagné de l’un de ses parents», a mentionné le magistrat.



Il devra, dans les sept jours suivant sa libération, rencontrer un psychologue et il ne pourra consommer ni alcool ni drogue.



À ce sujet, une demande particulière a été faite et Blais, une fois par mois, devra se soumettre à un test de dépistage.



Il lui a également été interdit de se trouver à la Pyramide ou encore dans un rayon de 500 mètres de celle-ci.



Il sera de retour devant le tribunal le 30 octobre prochain.



Rappelons que la fin de semaine dernière, au petit matin, un feu a pris naissance dans une salle de bain du restaurant Thaïzone. L'incendie a rapidement été maîtrisé par les pompiers.