L’indispensable robe MAXI

Star des années 1970, la robe maxi est devenue un classique de l’été. Malgré ses antécédents de bohème, la robe longue a su se tailler une place de choix dans le vestiaire féminin.

La robe maxi offre plusieurs possibilités, tant sur le plan de la coupe que sur celui des couleurs et du style que vous voudrez bien lui donner. Pour éviter le look trop « gypsy » on casse avec des accessoires minimalistes, modernes et on évite les franges. Elle peut aussi facilement passer de la plage au resto en quelques accessoires. Un beau collier, des bracelets ou encore un bel escarpin et le tour est joué.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Pratique et confortable, la robe maxi est reconnue pour sa polyvalence et a la réputation d’avantager la silhouette. Avec sa coupe plutôt fluide qui s’évase vers le bas, la robe maxi camoufle les petites rondeurs dans le bas du corps et allonge la plupart des silhouettes. Elle se porte avec des talons plats ou des talons hauts si vous voulez gagner facilement quelques pouces.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Bonne nouvelle, vous pourrez aussi porter votre robe maxi cet automne, soit en vous couvrant les épaules d’une écharpe de laine, d’une veste de denim ou d’un perfecto de cuir. Pour ce qui est du modèle robe nuisette ou débardeur, on peut aussi ajouter une épaisseur sous la robe avec un chandail ou une chemise.

Faites-vous plaisir, la robe maxi ne se démodera pas de si tôt.

