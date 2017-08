Matt Marksberry débarque chez les Capitales

Les Capitales de Québec ont mis la main sur un ancien lanceur du baseball majeur mardi, un pari en apparence risqué, mais qui, au fond, ne l’est pas tant que ça. C’est sans compter qu’il pourrait rapporter gros.

Repêché par les Braves d’Atlanta au 15e tour en 2013, Matt Marksberry a lancé dans les grandes ligues l’an dernier, en 2016. Au total, il a accumulé 26 manches et deux tiers d’expérience, un exploit dont peu de lanceurs de la Can-Am peuvent se vanter.

Mais voilà, le gaucher a connu de graves ennuis de santé en octobre dernier. Des problèmes notamment de déshydratation qui auraient pu lui coûter la vie et qui ont nécessité une rééducation.

Aujourd’hui, Marksberry n’est pas encore à 100 %. «Il n’est pas prêt à lancer deux matchs d’affilée. On peut se permettre d’être patients, c’est quand même un gars qui jouait dans le baseball majeur l’an dernier!», a expliqué l’entraîneur Patrick Scalabrini.

Un statut enviable

Le nouvel artilleur aura un statut LS-3 avec les Capitales, une autre bonne raison de tenter le coup avec lui. «Pour nous, c’est un risque minimal. Il ne nous coûte rien, il ne prend pas la place d’un joueur établi et il veut jouer.

Avec la blessure de [Jon] Fitzsimmons, les choses sont tombées en place pour tout le monde», a mentionné le gérant, qui discutait avec son nouveau protégé depuis quelques semaines.

Celui-ci, sans se laisser tirer l’oreille, ne se disait tout de même pas prêt à venir à Québec, après avoir loupé un essai avec Somerset, dans l’Atlantic League.

«Avec sa feuille de route, on sait qu’il peut nous aider. On ne l’embarquera pas dans des situations trop corsées au départ et on va le prendre quand il va être prêt», a conclu Scalabrini.

Des chiffres qui ne mentent pas

Si les statistiques amassées par Marksberry dans le baseball majeur ne sont pas particulièrement impressionnantes – fiche de 0-3 et moyenne de points mérités de 5,05 –, celles dans le AAA le sont davantage. En 44 manches et un tiers, il a maintenu une moyenne de 2,64.

Auparavant, le lanceur de 26 ans n’avait jamais dominé de la sorte dans le baseball affilié.

Marksberry deviendra le 12e ancien des majeures à jouer pour les Capitales, après Troy Cate, Éric Cyr, Éric Gagné, Steve Green, Marty Janzen, Pierre-Luc Laforest, Mitch Lyden, Darryl Motley, Juan Melo, Jose Nunez et Maxim St-Pierre, sans oublier Andrew Albers et Jaff Harris, qui ont gradué après leur passage à Québec.