Mon retour au jeu

J’ai pris la décision de faire un retour au jeu. Un retour au monticule, à 60 pieds et 6 pouces du marbre contre un frappeur qui tente de se rendre sur les coussins. Dans un vrai match. Ça fait 17 ans que je n’ai pas fait ça. Je ne peux pas croire que je me suis laissé convaincre.

Quelques années après ma retraite, en février 2000, j’ai subi un grave accident en jouant au hockey à New York. Une sévère collision avec la bande me laissa avec un diastasis de l’articulation acromio-claviculaire de grade 3 ainsi que plusieurs ruptures ligamentaires dans mon épaule droite.

Le chirurgien et les spécialistes m’avaient proposé plusieurs choix. Il fallait rebâtir mon épaule au complet. La question qui déterminerait la direction de l’opération était celle-ci :

« Est-ce que c’est important pour toi d’être en mesure de lancer à nouveau sur un monticule face à des frappeurs ? »

Si je répondais oui, on avait du travail à faire : opération majeure, greffe de tendons d’un cadavre, très longue période de convalescence/rééducation et aucune garantie que le tout tiendrait le coup. Je suis allé avec l’option numéro 2 et j’ai répondu non. Lancer pour vrai, avec force et vigueur, c’était fini pour moi.

Lancer pour enseigner

J’ai choisi cette option, car elle me permettait de retourner sur la patinoire le plus rapidement possible. La chirurgie me permettrait tout de même d’enseigner le baseball et de lancer tranquillement la pratique au bâton sans trop avoir de problèmes ou de douleur. Et je lance la pratique au bâton depuis. Je lance de 30 pieds, 40 pieds, pour le frappeur. Pour aider les frappeurs. Pour enseigner. Ça fait 17 ans que c’est comme ça.

C’est Paul Delage Roberge qui m’a convaincu. Il organise le match de baseball caritatif La Coupe des maires Birks pour la Fondation des Amis de l’Aviation royale du Canada. C’est ce samedi au Stade Canac de Québec qu’aura lieu le match. Ce n’est pas un match de balle-molle. C’est du baseball et je vais lancer du monticule pour la première fois en 17 ans.

Précis, mais pas fort

Il y a quelques semaines, j’ai lancé dans un filet dans ma cour arrière. Précis, mais pas fort. Quarante pieds. Par la suite 50 pieds, précis et pas fort. Finalement, la semaine dernière, trois séances de 30 minutes sur un monticule à la vraie distance des ligues majeures avec un receveur. Quelle joie, quel bonheur ! J’ai 47 ans. J’avais fait une croix là-dessus.

J’ai vécu quelque chose de tellement magique lors de ces séances. J’avoue que je pleurais après les premiers tirs et ce n’était pas seulement à cause de la douleur (lol !) mais surtout parce que j’étais de retour sur la butte à faire quelque chose que j’ai tellement aimé faire plus jeune et pendant 10 saisons professionnelles.

J’ai tellement hâte à samedi et malgré que j’aie mal partout, mon cœur est rempli de joie. Play ball !