Non seulement le numéro 2 du Groupe MTY, Éric Lefebvre, ne ferme pas la porte au salaire minimum à 15 $ l’heure, mais il estime même que les travailleurs précaires méritent d’être mieux payés qu’ils le sont en ce moment.

« On ne peut pas être contre ça. Je ne vois d’ailleurs pas comment je pourrais payer mon logement ou mon épicerie avec le salaire minimum actuel », a dit au Journal Éric Lefebvre, chef de la direction financière du Groupe MTY, qui possède plus d’une quarantaine de marques populaires au Québec, comme Café Dépôt, Sushi Shop, Thaï Express, Giorgio, Van Houtte ou encore Au Vieux Duluth.

Selon lui, plus les employés de son groupe gagneront d’argent, plus ils pourront se payer de « petits luxes ». « On peut bien se plaindre, mais ça ne changera rien. Nous, on est plus en mode solution. Par contre, je trouve que l’Ontario y est allé de façon un peu trop drastique », a-t-il partagé, parlant de la décision de la première ministre Kathleen Wynne de faire passer le salaire minimum de 11,40 $ l’heure à 15 $ l’heure en moins de deux ans (voir autre texte).

Pour les familles

« Je ne trouve pas normal qu’en travaillant à temps plein au salaire minimum, tu puisses en arracher les fins de mois, surtout quand tu as une famille », a confié Raphaelle Lanoie, qui travaille au salaire minimum au Jus Jugo Juice des Promenades Saint-Bruno depuis un peu plus d’un an.

Selon elle, un salaire de 15 $ l’heure est loin d’être un luxe. « On a besoin de ces gens-là qui travaillent. Ces personnes-là ont droit d’avoir un train de vie un peu plus aisé », a-t-elle précisé.

D’autres employés de restaurants asiatiques appartenant aussi au Groupe MTY nous ont également dit être pour le salaire minimum à 15 $, mais ont toutefois souhaité garder l’anonymat de peur de perdre leur emploi.

Avis partagés

Contrairement à Éric Lefebvre du Groupe MTY, le PDG de Couche-Tard, Alain Bouchard, avait dit craindre au mois de mai dernier la hausse annoncée du salaire minimum à 15 $ l’heure en Ontario.

« Oui, il y aura des fermetures. Je ne peux pas dire combien... Il y aura la disparition de plusieurs commerces en Ontario », avait-il dit.

Rappelons que dans un entretien accordé au Journal, John Betts, président et chef de la direction de McDonald’s Canada, a affirmé que la chaîne saurait s’adapter à une telle hausse.

Au moment d’écrire ces lignes, St-Hubert, Tim Hortons, La Belle Province et Boston Pizza n’avaient pu répondre à nos questions sur ce sujet.

Le 15 $ au Québec pour bientôt ?