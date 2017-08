PyeongChang 2018: Déjà prêt pour les lendemains

Sa centaine de podiums en Coupe du monde et dans les grands rendez-vous de son sport a tissé un parachute qui laisse Charles Hamelin sans peur du vide lorsqu’il s’élancera à la fin de sa carrière.

Le patineur canadien le plus prolifique de l’histoire de la courte piste cogne bel et bien à la porte de la retraite. Depuis le printemps, il s’investit avec l’objectif de devenir l’un des cinq patineurs retenus pour les Jeux de PyeongChang, lors des sélections olympiques jusqu’au 20 août, ce qu’il dit ne pas prendre pour acquis.

À 33›ans, le triple champion olympique se situe encore au sommet de son art et il entend laisser sa signature à ses quatrièmes Jeux. Ses ambitions trouvent leur sérieux quand il annonce en toute connaissance que cette 17e saison de compétitions internationales sera sa dernière.

Mariage en vue

«Pas du tout», répond le meneur de l’équipe canadienne de courte piste quand on lui demande s’il redoute les lendemains lorsqu’il arrivera au bout de son parcours.

«C’est sûr que Marianne et moi, on va prendre un “break” après la saison. D’abord pour nous deux, pour nous permettre de décompresser après ce qu’on aura vécu. Ensuite, pour se marier. On veut avoir une famille parce que je commence à avoir 33 ans !» rappelle-t-il avec un éclat de rire.

Patiner... avec les femmes

Apprivoiser une vie différente avec sa conjointe et patineuse Marianne St-Gelais se fera en même temps que de s’impliquer dans une compagnie d’accessoires pour le patinage de vitesse qu’il a lancée avec cinq autres partenaires, dont son ex-coéquipier Éric Bédard et l’entraîneur actuel de l’équipe nationale masculine, Derrick Campbell.

Le patin restera donc dans son quotidien. Sans doute aussi sur la glace, mais dans une autre mission.

«Si je fais une autre année, ce n’est pas dans mes plans de faire de la compétition, mais je continuerais à patiner pour aider les filles dans l’équipe. Ce qu’elles ont besoin, ce sont des gars pour les “tirer” durant les entraînements et c’est quelque chose qui a beaucoup manqué dans le passé. Si je suis capable d’aider les filles sans être toujours là à 100 %, je resterais ainsi dans le patin», projette Hamelin, qui s’était initié à ce sport à l’âge de 13 ans avec le club Les Fines Lames de Sainte-Julie.

Série de «dernières fois»

Si «ma vie se présente bien», assure-t-il, il admet avoir lancé le décompte de ses «dernières fois». Derniers championnats canadiens en janvier 2017. Dernier camp d’entraînement cet été. Derniers championnats du monde en mars 2018 à Montréal.

«Je remarque que ma façon d’approcher les choses est un peu plus intense. Chaque chose que je fais, je le réalise lorsque je la fais pour la dernière fois. Je me le dis intérieurement : c’est fini, je ne referai plus ça», réfléchit-il à voix haute.

Comme monter sur un autre podium olympique en février prochain ?

Encore deux médailles pour boucler la boucle

Il aura beau s’approcher de ses 34 ans, Charles Hamelin a l’intention de jouer au casse-pieds sur la patinoire olympique des Sud-Coréens, en plein territoire de la puissance mondiale de la courte piste.

Après une longue hésitation, le Québécois formule une réponse qui ne plaira pas au pays hôte des prochains Jeux quand on lui demande ce qui lui manque pour que sa carrière soit complète.

«Une médaille au 1000 m et devenir à nouveau champion olympique au relais», annonce le meneur de l’équipe canadienne.

Déjà champion olympique au 500 m à Vancouver et au 1500 m à Sotchi, PyeongChang lui offrira sa dernière occasion d’obtenir un podium sur l’autre distance individuelle. Mais après avoir remporté l’or au relais des Jeux de 2010, on comprend que Hamelin rumine encore la désolante sixième place en 2014 dans cette épreuve collective.

«Cette cause de voir le Canada sur la plus haute marche du podium aux Jeux me tient beaucoup à cœur. Quand on regarde le parcours individuel de chaque patineur, on fait tous très bien au niveau international, où la plupart d’entre nous se situent dans le top›10, mais on n’est pas capable de transmettre ça au relais», constate-t-il.

Septièmes à Sotchi, les Sud-Coréens éprouvent sans doute le même sentiment de revanche...

Une autre scène du baiser improbable

La scène avait fait le tour du monde aux Jeux de Vancouver: la spectatrice la plus hystérique du Pacific Coliseum embrassant son amoureux Charles Hamelin qui venait de gagner la médaille d’or du 500›m. À PyeongChang, Marianne St-Gelais assure qu’elle ne s’exposera pas à ce genre de torrent d’émotions.

«Je ne peux plus me permettre d’aller dans ces zones-là parce que ça me vole trop d’énergie. En 2010, j’étais naïve et j’avais moins d’ambitions. Là, ces Jeux-là sont mon but. Charles ne sera pas une distraction et je ne veux pas que ce le soit», projette la patineuse devenue spécialiste toutes distances depuis sa deuxième place au 500›m des Jeux de Vancouver.

Une date mémorable

Ce 17 février 2010 restera mémorable dans sa carrière. Les deux podiums individuels du couple survenaient le soir même de son 20e anniversaire de naissance, une coïncidence qui n’a fait qu’ajouter à l’authenticité du personnage.

«On est deux personnes intenses qui se respectent dans ce qu’elles font et qui ont la même passion. À Vancouver, ce qui est arrivé à Charles, c’était fou. Tout le monde lui souhaitait ce qui est arrivé. Puis moi, c’était inespéré ce qui est arrivé. Les étoiles étaient alignées pour moi», rappelle-t-elle.

«Ç’a été un moment fort qui illustrait bien nos personnalités. On ne le regrette pas parce que c’est ce sport qui nous a unis.»

La famille comme carburant

Les initiales de ses proches tatouées sur un avant-bras nous rappellent que l’appel de la famille est si fort pour Marianne St-Gelais qu’il dicte déjà la fin de sa carrière.

Encore une année, avec comme desserts ultimes ses troisièmes Jeux olympiques et les championnats du monde à Montréal, puis elle devrait quitter pour de bon ses patins à longues lames. Son cœur de maman potentielle se sacrifiera encore pour les derniers mois les plus fébriles de sa vie de patineuse, mais le bonheur d’un projet commun de maternité avec son amoureux Charles Hamelin n’est peut-être pas si loin.

«Mon cœur maternel est alerte depuis quelques années déjà. Je veux fonder ma famille et il y a aussi ma famille à moi. Mes parents se font plus vieillissants, ma sœur a eu un bébé, il y a tellement de moments de qualité en famille que je néglige depuis 10, 15 ans. Ça m’appelle et me tiraille. Avant, tout ça n’influençait pas mes décisions, mais maintenant, oui, ça m’allume. Ça veut dire que je suis maintenant prête à aller ailleurs. Je vais passer le flambeau», émet d’un seul trait l’athlète originaire de Saint-Félicien.

«Ma chaîne de bicycle»

Victime d’une commotion cérébrale causée par une chute à l’entraînement vendredi dernier, son retrait crève-coeur des sélections olympiques qui se déroulent jusqu’à dimanche pourrait remuer la nostalgie anticipée de sa dernière année de compétitions. Déjà à l’automne 2016, elle avait convenu que le moment était venu pour marquer à jamais l’importance de sa famille dans sa carrière.

En se faisant tatouer la première lettre des prénoms de ses parents, ses deux sœurs et son frère sur l’avant-bras gauche, dans une forme inspirée des couleurs et des cinq anneaux olympiques, le message est désormais permanent. Avec son verbe toujours coloré, Saint-Gelais nous livre l’explication de cette décision.

«Les Olympiques pour moi, c’est une affaire de famille. Mes parents sont venus aux Jeux, mes sœurs et mon frère aussi. Mon succès a toujours passé par ma famille. Je nous ai toujours décris en disant que c’est comme ma chaîne de bicycle. Moi, je pédale et je roule, mais si un maillon est défectueux, ma chaîne se brise. Ma famille, c’est ma chaîne», illustre la vice-championne du monde en mars dernier.

Les pleurs après les Jeux

S’il y a un compte à rebours à faire vers sa sortie finale, la triple médaillée olympique d’argent se le réverve seulement après les Jeux. Pour les émotions, il faudra attendre aux mondiaux à l’aréna Maurice-Richard, du 16 au 18 mars 2018.

«Pour l’instant, je ne veux pas m’installer dans la zone de la nostalgie, mais j’ai l’impression que c’est lors des championnats que je vais craquer parce qu’on va patiner devant nos familles et nos amis», projette la meneuse de l’équipe canadienne, qui garde tout son esprit vers PyeongChang.

«Je ne veux rien laisser au hasard pour être la plus prête possible aux Jeux. C’est ma dernière chance. Pas seulement parce que je prends ma retraite, mais parce que j’aurai 28 ans. Même si je continuais quatre autres années, on s’entend que ce n’est pas à 32 ans que je décrocherais quatre médailles d’or. Le «timing» est là maintenant.»