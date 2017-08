Radio X largue Roby Moreault

L’émission Moreault en jase ne sera pas de retour à Radio X cet automne, tout comme son animateur Roby Moreault.

Ce changement dans la programmation permet à la station de donner plus de temps d’antenne à l’une de ses têtes d’affiche, Jeff Fillion, dont le contrat a d’ailleurs été renouvelé pour cinq autres années. Entouré de la même équipe, Fillion sera désormais en ondes de 11 h 30 à 14 h.

Par contre, Le One two punch, son tandem quotidien avec Dominic Maurais, ne sera pas de retour. Il sera remplacé par Le One timer, un entretien des deux animateurs diffusé uniquement les vendredis, sous forme de revue de la semaine dans l’émission matinale Maurais Live.

Denis Gravel aura, lui aussi, plus de temps de glace et verra son émission se positionner très stratégiquement dans la grille horaire de CHOI Radio X. Gravel dans le retour débutera désormais à compter de 14 h, soit en même temps que ses compétiteurs Gilles Parent, Nathalie Normandeau, et son ex-coanimateur Jérôme Landry.

L’animateur conservera la même équipe et comptera sur une présence plus accrue du chroniqueur (et journaliste du Journal) Pierre Couture, qui a d’ailleurs signé une entente de deux ans avec la station.

Autre changement significatif dans la grille horaire de CHOI 98,1 Radio X, l’émission Martineau Trudeau, animée par Jonathan Trudeau et Richard Martineau migre du milieu de l'après-midi au milieu de l'avant-midi, prenant la place de Moreault en jase. Richard Martineau affrontera ainsi sa conjointe Sophie Durocher qui occupe la même case horaire chez le compétiteur BLVD 102,1. L'émission sera d'ailleurs aussi diffusée à KYK 95,7 au Saguenay.

Mis à part la disparition du One two punch, très peu de changements s'opèrent dans l’émission Maurais Live. L'animateur du matin Dominic Maurais et son équipe accueillent toutefois une nouvelle collaboratrice, Sarah Charbonneau, pour le segment «Friday fille», tous les vendredis.

La revue de presse Good morning Québec sera désormais pilotée par Dan Gravel du lundi au jeudi, puis par Yannick Tremblay (Pee Wee) le vendredi, sous une formule un peu plus éclatée.

Ce dernier passe à l’animation de l’émission Légendes du rock les week-ends. Denis Gravel conservera, quant à lui, Le Char de hits tout comme Alex Leblond qui demeurera à la barre du Show du matin week-end avec Raphaëlle Beaupré.

CHOI Radio X mise sur la stabilité pour ses soirées. Dany Houle et son équipe poursuivent DH en 90 minutes, tandis que Yannick Marceau conserve aussi Marceau le soir et Le last call.