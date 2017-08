Style au passage: Charles

L’inspiration

Les costumes à carreaux sont toujours des éléments importants de la garde-robe masculine, il est donc normal de les retrouver saison après saison sur les passerelles internationales. Ce qui change, c’est surtout la taille des carreaux et les coloris, qui ne sont plus uniquement dans les teintes de gris ! Chez Charles, on adore le carreau bleu clair sur fond marine et du côté de Paul Smith, on aime beaucoup le mariage du bourgogne et du marine. Il faut aussi souligner le pantalon de notre fashionisto de la semaine... après avoir vu beaucoup de coupes très ajustées, il est intéressant de remarquer des tailles plus hautes et des jambes plus amples. Une tendance qu’on a vue chez Lanvin, Fendi et Calvin Klein. Je termine avec le sac de type week-end qui ne sert plus uniquement pour nos escapades au chalet. C’est d’ailleurs ce que nous propose Cerruti pour l’automne prochain... et on aime !

Photo courtoisie

