Un autre gain pour les Capitales

À leur retour à la maison, les Capitales de Québec ont signé un deuxième gain consécutif, cette fois-ci par la marque de 7-4 face aux Aigles de Trois-Rivières qui sont en visite au Stade Canac jusqu’à jeudi.

Après un voyage d’une semaine à l’extérieur, les Capitales étaient de retour à domicile pour débuter une série de trois matchs face à leurs rivaux québécois, les Aigles de Trois-Rivières. À l’aube du premier match de cette série, la formation de la Vieille-Capitale accusait un seul match de retard derrière les premiers au classement de la ligue Can-Am, les Boulders de Rockland.

Aucune chance pour les partants

Les partisans avaient droit à un duel de lanceur entre Kurt Heyer pour les Aigles et Lazaro Blanco pour les Capitales. Ni un ni l’autre n’a été épargné par les frappeurs adverses. D’abord, les Aigles ont pris les devants gracieuseté du circuit solo de Javier Herrera, une 13e longue balle pour lui cette saison qui plaçait les siens en avance tôt dans le match.

La mauvaise nouvelle pour Trois-Rivières, c’est que les favoris locaux aussi avaient leurs gros canons et l’un deux s’appelle Kalian Sams. Le grand numéro 7 a fait résonner son bâton pour soulever le Stade Canac avec une bombe bonne pour trois points, c’était alors 3-1. C’était d’ailleurs le premier circuit du Néerlandais depuis le 8 juillet face à ses mêmes Aigles, lui qui a été sur la liste des blessés durant un bon moment.

«Je ne sais pas si je me sens soulagé mais ce qui est certain, c’est que je me sens bien en ce moment. J’ai repris de la confiance et le fait d’être à la maison m’aide à performer», a lancé Sams.

«Kalian a eu des grosses présences et avant la partie, il a connu sa meilleure pratique au bâton depuis un bon moment, alors je ne suis pas surpris», a mentionné Patrick Scalabrini.

Le partant Blanco est finalement sorti gagnant de ce duel présentant encore une fois des chiffres très honnêtes. En six manches au monticule, l’artilleur Cubain a accordé deux points sur seulement quatre coups sûrs en plus d’avoir passé six frappeurs dans la mitaine et concédé que deux buts sur balles aux Aigles.

Marksberry en uniforme

Pour ce qui est du nouveau venu avec les Capitales, Matt Marksberry, il fera probablement sa première apparition avec les Capitales mercredi soir, lui qui est arrivé à Québec mardi après-midi.

«On veut l’insérer dans une situation de match où il n’aura pas trop de pression, ça fait quand même un an qu’il n’a pas lancé dans un vrai match. Il faut être patient avec lui, mais j’ai bien hâte de voir ce que ça va donner», a ajouté Scalabrini.