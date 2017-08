Un couple de nouveaux millionnaires à Québec

Un couple de Québec s’est réveillé plus riche de 6,4M$ samedi dernier après avoir remporté le gros lot du Lotto 6/49, une surprise qui arrive juste à temps pour leurs vacances!

Gina-Lita Therrien et Yvon Turgeon ont eu un réveil rêvé le 12 août dernier. D’un naturel lève-tôt, Mme Therrien a vérifié ses billets en regardant les numéros gagnants. Connaissant par cœur sa combinaison, elle a rapidement compris ce qui arrivait et s’est précipitée pour réveiller son conjoint.

Malgré tout, les nouveaux millionnaires peinaient à croire ce qui leur arrivait jusqu’à leur arrivée à Loto-Québec. «Est-ce que tu es certain qu'on gagne?», répétait sans cesse Mme Therrien jusqu’à ce qu’une préposée leur confirme le gain. «Nous étions comme sur un nuage.»

La belle surprise est arrivée quelques jours seulement avant le début des vacances que le couple avait prévu. «Celle-ci tombe à point, le temps de laisser retomber la poussière, de retomber sur nos pieds et de digérer l'heureux événement», explique Gina-Lita Therrien.

Plusieurs projets

Elle et son conjoint ont déjà des idées de projets, dont un retour aux études pour se consacrer à l’étude des langues et le lancement d’un projet créatif. Mme Therrien prévoit toutefois conserver son emploi pour pourvoir «flamber sa paye sans compter». «Ce gain vient nous apporter une liberté pour faire des choix et des choses pour nous», affirme l’heureuse gagnante.

Le gain total du couple est de 6 437 793$ puisqu’ils partagent le gros lot de 12,8M$ avec un couple originaire de l’Ontario. Le billet gagnant avait été acheté dans une succursale Couche-Tard du boulevard Pierre-Bertrand, détaillant qui recevra 1% du gain, donc 64 000$