Un groupe d’extrême droite s’affiche à Québec

QUÉBEC | Les automobilistes de Québec ont pu apercevoir, tôt lundi matin, une banderole de plusieurs mètres de large installée au-dessus de l'autoroute Henri-IV, dans le secteur de Sainte-Foy, par un groupe d'extrême droite.

La banderole a été visible pendant une vingtaine de minutes et on pouvait y lire «REMIGRATION», une expression popularisée par les groupes d'extrême droite européens et qui signifie le retour des immigrants dans leur pays d'origine.

C'est un citoyen qui a décroché la banderole et qui l'a remise aux autorités. La police de Québec dit prendre la situation très au sérieux.

Des photos ont été publiées sur la page Facebook du groupe d'extrême droite Atalante.