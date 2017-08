«Un marchand d’art c’est un vendeur»

Tout comme les Indians de Cleveland, ils auraient voulu faire signer des contrats à long terme aux jeunes joueurs de la formation comme les Alou, Walker, Pedro Martinez, Wetteland et autres. Si l’équipe terminait au premier rang, les négociations pour la construction d’un nouveau stade au centre-ville auraient été plus faciles. Et si jamais les spectateurs ne se déplaçaient pas en grand nombre l’équipe pouvait déménager ailleurs. Déjà Washington et d’autres villes étaient intéressées à accueillir les Expos.