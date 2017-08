Un nouveau collaborateur dans Bouchard en parle au FM93

Le morning man du FM93, Sylvain Bouchard, pourra compter sur Pierre-Yves McSween dans son équipe de collaborateurs cet automne.

Le professeur, comptable et auteur aura sa chronique tous les jours vers 7h20 dans l’émission Bouchard en parle, soit tout juste après son intervention avec Paul Arcand au 98,5 à Montréal.

«C’est un gars qui tire beaucoup actuellement. On est bien contents, bien fiers de ça», a fait savoir le directeur général du FM93, Pierre Martineau.

L’arrivée de Pierre-Yves McSween au micro de Sylvain Bouchard rime aussi avec le départ du maire de Saguenay, Jean Tremblay, qui commentait l’actualité quotidiennement dans l’émission.

«On a gardé notre lien d’emploi avec lui. Par contre, il n’aura plus de chronique quotidienne à l’automne. On va être en pleine campagne électorale. Le maire Tremblay ne veut pas et ne peut pas se prononcer. Nous, on a décidé qu’on allait faire appel à lui si l’actualité le commande, mais il n’aura plus de présence régulière. On va se reparler en janvier pour la suite des choses. Lui, il va finir son mandat à la mairie et il est en réflexion à savoir s’il va rester au Saguenay ou s’il déménage à Québec», a expliqué M. Martineau.

Myriam Ségal et Éric Duhaime poursuivront respectivement leur collaboration dans l’émission matinale, tout comme le spin doctor du Journal, Sylvain Lévesque, qui coanimera aussi Vice versa une toute nouvelle émission qui prendra les ondes du 98,5 FM à Montréal, du FM93 à Québec ainsi que du 104,7 en Outaouais, cet automne.