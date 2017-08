L’Américain John Betts, président et chef de la direction de McDonald’s Canada, ne craint pas qu’une hausse du salaire minimum fasse mal aux activités de la multinationale au Québec, a-t-il dit au Journal dans un entretien accordé à l’occasion du 50e anniversaire de la compagnie au pays.

« Je pense que les petites entreprises ressentiront plus de pression que nous. Ça pourrait avoir de sérieux impacts pour elles », a déclaré le numéro 1 de McDonald’s, où est né le mouvement américain pour le salaire minimum à 15 $ l’heure.

Grosse bataille

C’est à New York que la bataille pour ce salaire minimum a commencé, il y a cinq ans. Aujourd’hui, le mouvement The Fight for $15, présent dans 300 villes, déplore toujours que trop d’employés de McDonald’s aient du mal à joindre les deux bouts alors que son PDG, Steve Easterbrook, gagne, lui, plus de 19 millions $ par année.

M. Betts, patron canadien de la compagnie, n’a pas précisé si la facture d’une éventuelle hausse du salaire minimum pourrait être refilée aux consommateurs.

« De toute façon, nous payons déjà plus de 70 % de nos employés plus que le salaire minimum », a-t-il déclaré.

Ce n’est toutefois pas ce qu’ont indiqué au Journal plusieurs gérants de McDonald’s, qui ont plutôt dit que la majorité de leurs employés touchaient bel et bien le salaire minimum de 11,25 $ l’heure avec possibilité d’une augmentation de 0,50 $ après un certain temps, selon l’expérience.

Rappelons que la question des salaires chez McDonald’s a aussi attiré l’attention, il y a trois ans, quand des employés d’un restaurant de Victoria (Colombie-Britannique) avaient affirmé être mis à l’écart au profit d’employés étrangers mieux payés qu’eux en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires d’Ottawa.

La McFamille

McDonald’s a attiré l’attention en décembre quand elle a déménagé son siège social du Luxembourg au Royaume-Uni au moment où la Commission européenne s’apprêtait à lutter contre l’évasion fiscale, une nouvelle que n’a pas pu commenter M. Betts. « Je me concentre sur les activités canadiennes », a-t-il insisté.

John Betts a rappelé la passion qui l’anime depuis des décennies. « On appelle ça la McFamille. Des centaines de milliers de personnes travaillent ensemble : collègues, fournisseurs, amis, les relations sont très bonnes », a-t-il conclu, lui qui dit manger cinq fois par semaine au McDonald’s.

Un hamburger à 67 cents pour les 50 ans

Les Québécois pourront s’offrir un hamburger à 0,67 $ demain, de 11 h à 19 h, pour souligner le 50e anniversaire de l’arrivée de la chaîne McDonald’s au pays.

L’aventure de la célèbre chaîne de restauration rapide a commencé à Richmond, en Colombie-Britannique, en 1967. Au Québec, la chaîne compte 69 franchisés.

C’est à Calgary que le tout premier restaurant de l’Alberta a vu le jour. Dans l’est du Canada, c’est à London. En Nouvelle-Écosse, c’est à Dartmouth. Le premier service au volant au pays a quant à lui été inauguré à Régina en 1977.

1400 restaurants

«Nous célébrons aujourd’hui la passion, l’esprit et l’appui de nos clients, de nos franchisés et de nos employés», a déclaré John Betts, président et chef de la direction de McDonald’s du Canada par voie de communiqué, hier, pour marquer l’événement.

M. Betts, patron de la multinationale au Canada, s’est aussi dit «émerveillé de penser que d’un simple restaurant en Colombie-Britannique ouvert en 1967, McDonald’s compte maintenant plus de 1400 restaurants au Canada».

McFlurry d’ici

Aujourd’hui, McDonald’s affirme accueillir plus de trois millions de clients par jour au pays.

L’entreprise a par ailleurs rappelé que le célèbre dessert glacé McFlurry avait été inventé au Nouveau-Brunswick par Ron McLellan, un franchisé de Bathurst.

Au-delà des courants alimentaires, comme le végétarisme, le sans-gluten, etc., la restauration a aussi toujours sa place dans la vie des consommateurs, a expliqué John Betts au Journal.

«Nous répondons à la demande. Nous suivons les courants alimentaires grands publics. Par exemple, on nous a demandé un déjeuner disponible toute la journée, alors nous l’avons offert !», a-t-il résumé.

Plus de 90 000 employés y travaillent à l’échelle du pays. McDonald’s dit s’approvisionner à plus de 85 % chez une centaine de fournisseurs d’ici.

La très grande majorité des restaurants sont géré par des entrepreneurs indépendants, a enfin tenu à rappeler la compagnie de restauration rapide.

Au Québec