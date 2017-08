Une gardienne de plus pour les Canadiennes

Les Canadiennes de Montréal ont acquis la gardienne de but Emerance Maschmeyer de l’Inferno de Calgary, mardi.

La transaction a ainsi complété l’échange ayant envoyé l’attaquante Haley Irwin à Calgary en 2014.

«Emerance Maschmeyer est l'une des jeunes gardiennes les plus prometteuses au monde et une coéquipière respectée. Après une performance éclatante pour le Canada lors du Championnat du monde en 2016, une carrière universitaire avec le Crimson de l'Université Harvard et une performance impressionnante pendant sa première campagne dans la Ligue de hockey féminin canadienne, nous sommes ravies de l'accueillir», a déclaré dans un communiqué la directrice générale Meg Hewings.

En huit matchs avec l’Inferno en 2016-2017, Maschmeyer a décroché cinq victoires et subi trois défaites, réalisant deux blanchissages. Elle a maintenu une moyenne de buts alloués de 1,49 et un taux d’efficacité de ,946.

Encore du mouvement

Par ailleurs, les Canadiennes ont obtenu les défenseuses Maggie DiMasi et Nachi Fujimoto des Blades de Boston en retour de choix de sixième et de septième tour au repêchage.

«Elles ajouteront de la stabilité à notre unité défensive, ayant acquis une expérience précieuse durant leur première saison avec les Blades», a mentionné Hewings.

Montréal a également échangé l’arrière Brittney Fouracres à l'Inferno pour des considérations futures, alors que la gardienne Amanda Makela se retrouvera chez les Furies de Toronto, complétant l’échange pour Jordanna Peroff en 2015.

Enfin, l'attaquante Leslie Oles a été libérée pour aller jouer en Europe.