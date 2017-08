La mégabuanderie de Québec entend desservir les régions de Lanaudière, des Laurentides et de Montréal, ce qui fait rager Pierre Ferron. « On ne comprend pas pourquoi le ministère investit 20 millions $ ici pendant que le privé offre un meilleur service », a-t-il dit.

Pierre Ferron a dit regretter que le gouvernement fasse grand bruit avec des mesures pour favoriser l’entrepreneuriat alors qu’il décourage les entreprises comme la sienne qui œuvre depuis plus de 40 ans. « On est les seuls dans notre domaine au Canada à exporter aux États-Unis. On n’a jamais été subventionné par l’État. Et l’État nous sort du marché... Pourquoi ? » s’est-il demandé à voix haute.