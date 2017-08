Usine PFR d’Alma: la machine no 9 redémarrera à l’automne

Près de deux ans après la fermeture de la machine no 9 de sa papetière d’Alma, Produits forestiers Résolu (PFR) a annoncé ce matin à ses employés qu’elle comptait la redémarrer cet automne. Une trentaine d’emplois seraient ainsi créés.



«On est en train d’évaluer de quelle façon on pourra redémarrer la machine no 9. On ne veut pas assurer un redémarrage à court terme, mais bien un redémarrage pour une période à long terme», indique le porte-parole de PFR, Karl Blackburn, en entrevue téléphonique avec Le Journal.



Selon des employés avec qui Le Journal s’est entretenu, c’est la fermeture de deux machines de la papeterie américaine de Calhoun, au Tennessee, qui ouvre une porte au redémarrage de la machine no 9 d’Alma. La papeterie américaine produit du tissu, mais surtout du papier similaire à celui qui peut être fabriqué à Alma.



Empois en vue

Selon PFR, ces opportunités permettent aux 295 employés de l’usine d’espérer voir leurs emplois consolidés, et, éventuellement, de voir de nouveaux postes être créés d’ici la mi-octobre.



«C’est clair que pour redémarrer la machine no 9, il y a une trentaine d’emplois qui seraient créés en partant. Il y a des opportunités sur le marché. Il faut arriver, de façon différente, à opérer cette machine-là de façon plus efficace. C’est ce qu’on est en train d’évaluer avec nos employés», mentionne Karl Blackburn.



Le redémarrage effectif de la machine no 9 ne devrait pas nécessiter d’investissements majeurs, outre la mise à niveau de la machinerie.



Fermée pour une période indéterminée depuis le 1er septembre 2015, la machine no 9 produisait jusqu’à 75 000 tonnes de papier annuaire par année. Cet arrêt de production avait entraîné l’abolition de 85 postes. Une fois les départs à la retraite et les réaffectations comptabilisés, ce sont 60 emplois qui avaient été perdus.