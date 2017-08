Visite du fabuleux musée Enzo Ferrari à Modène

Des Ferrari, des Ferrari et encore des Ferrari.

Mon plus vieil ami, Charles Fortin, visite actuellement l’Italie – quel chanceux. En plus des vignobles et des monuments historiques, il a eu l’opportunité de visiter l’impressionnant musée Enzo Ferrari dans la ville de Modène. 2017 est une année symbolique pour Ferrari qui souligne son 70e anniversaire. Dans un élan de générosité, il nous a transmis quelques photos à partager avec vous.

Admirez ces pièces de musée, tout simplement.