10 choses à voler dans la garde-robe de votre père

Vous ne le saviez peut-être pas, mais votre papa est plus tendance que jamais.

En effet, la nouvelle mode chez les gars consiste à adopter fièrement le «dad swag». Pensez à un père de famille des années 90 qui tire ses bas blancs bien haut et rentre son T-shirt Tommy dans ses Levi’s 501.

Question d’être dans le ton, voici 10 items à piquer à votre papa dès aujourd’hui.



Ses souliers de course

Une publication partagée par Zach Macklovitch (@zach.macklovitch) le 2 Mai 2017 à 12h13 PDT

Des comptes Instagram entiers sont dédiés à ce qu’on surnomme les «dad shoes» (Allez faire un tour, ça vaut le déplacement!). Inspirez-vous donc de votre géniteur en enfilant une paire de New Balance ou de Reebok aux airs vintage.

Fresh new balance and jeans Photo credit @alliefowee #dad #dadshoe #newbalance #dadjeans Une publication partagée par Dad Shoes Of Cincinnati 👟 (@cincy_dadshoes) le 13 Aoû 2017 à 18h57 PDT

Sa corde à lunettes

Une publication partagée par D O O R T J E 🕶 (@doortje_brillenkoordje) le 17 Juil. 2017 à 11h36 PDT

C’est le petit détail qui distingue les «wannabes» des vrais. Bonus : vous ne perdrez plus vos lunettes préfs. Pratique et stylé, on aime ça!

Ses jeans

Une publication partagée par Urban Outfitters Men's (@urbanoutfittersmens) le 6 Mai 2017 à 15h57 PDT

Taille haute, couleur uniforme exempte de délavé, coupe ample au niveau des jambes, mais plus ajustée aux cheville : c’est ce qu’on appelle des «dad jeans» purs et durs. Papa en a sûrement une paire en trop. Sinon, direction friperie!

Sa ceinture brune

Une publication partagée par Charles Traynham II (@charlesmauricee) le 3 Juil. 2017 à 7h13 PDT

C’est le partenaire idéal des «dad jeans». Choisissez-la de préférence en cuir tressé et rentrez votre T-shirt dans vos pantalons afin de bien la mettre en valeur.

Une publication partagée par PRETTY FLACKO (@asaprocky) le 9 Mars 2017 à 15h09 PST

Son sac banane

Un autre cas où la fonction rencontre l’esthétisme. Le sac banane fait grimper le facteur «swag» de n’importe quelle tenue tout en vous permettant de traîner vos effets personnels, et ce, sans encombrer vos mains.

Une publication partagée par AH Travel Club (@ahtravelclub) le 30 Juil. 2017 à 8h11 PDT

Ses chandails à logos

#Repost from @Lollapalooza Lil Yachty performing this past weekend at Lollapalooza Music Festival wearing a Vintage Nautica long sleeve shirt 👌🏼⛵️🔥 • [ now also trending on Twitter ] 😏 Une publication partagée par Nautica (@nautica) le 7 Août 2017 à 11h36 PDT

Les marques chouchous des pères effectuent un grand retour. Certaines, comme Nautica, Tommy Hilfiger, Champion et Guess, ont même ressorti des pièces phares de leurs archives des années 90.

Une publication partagée par Urban Outfitters Men's (@urbanoutfittersmens) le 16 Août 2017 à 6h52 PDT

Ses bas blancs

Une publication partagée par MARKANTOINE (@markantoinelb) le 20 Juil. 2017 à 17h43 PDT

C’était haut sur la liste des pêchés mode pendant bien des années, mais voilà qu’il est redevenu cool de porter des bas blancs avec vos sandales. C’est old school, un peu ironique et très papa.

Sa veste en jeans

Une publication partagée par Urban Outfitters Men's (@urbanoutfittersmens) le 3 Mai 2017 à 6h58 PDT

Pour vous faire un beau look «Canadian tuxedo», jetez votre dévolu sur une veste en denim aux épaules larges, style années 90. À agencer sans retenu à vos «dad jeans» et vos T-shirts à logo rétro.

Ses cotons-ouatés de touriste

Une publication partagée par Urban Outfitters Men's (@urbanoutfittersmens) le 17 Avril 2017 à 15h57 PDT

Rien de mieux pour se rappeler ses belles vacances dans le Maine qu’un sweatshirt orné des mots Old Orchard Beach. Faites comme papa et soulignez vos voyages avec un beau coton-ouaté rappelant votre destination.

Ses casquettes vintage

Une publication partagée par Urban Outfitters Men's (@urbanoutfittersmens) le 20 Avril 2017 à 15h56 PDT

Encore une fois, les logos des années 90 ont la cote. Pour ce qui est des modèles, privilégiez les casquettes moulées de coton souple plutôt que les styles camionneur ou à large palette.

Papa sera fier!