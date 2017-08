237 arbres et une plaque pour le 150e du Canada à Lévis

La Ville de Lévis et le CN ont mis de côté leur différend sur la peinture du pont de Québec, mercredi après-midi, le temps du dévoilement d’un legs commun pour souligner le 150e anniversaire du Canada.

Photo Jean-Luc Lavallée

Une plaque commémorative a été dévoilée en face du centre commercial Place Saint-Nicolas sur la route 132 et un «arbre cérémonial» a été planté par divers élus de la Rive-Sud, des représentants du CN, des Premières-Nations, de Arbres Canada et de Collectivités en fleurs.

Photo Jean-Luc Lavallée

En tout, 237 arbres de diverses essences – principalement des érables, des chênes et des bouleaux jaunes – ont été plantés un peu partout à Lévis grâce au programme ÉcoConnexions CN – De terre en air. Ce programme était destiné à 50 municipalités canadiennes situées le long du corridor ferroviaire, qui ont toutes reçu une somme de 25 000 $ pour verdir leur territoire.



«Cette initiative est un geste concret pour la protection et l’amélioration de l’environnement. Ainsi, nous misons sur la qualité des aménagements paysagers de la Ville et offrons aux générations futures un legs environnemental et social riche à l’occasion du 150e anniversaire du Canada», a déclaré le maire de Lévis Gilles Lehouillier.