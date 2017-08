3 nouvelles collabos québécoises à ne pas manquer

On aime être à l’affût des nouvelles collaborations, surtout lorsque nos vedettes préfs s’allient à des marques québécoises qu’on adore.

Voyez avec qui Karine Vanasse, KROY et Frank & Oak ont collaboré pour créer des vêtements hyper cool en édition limitée.



1. KARINE VANASSE X ELISA C-ROSSOW POUR SIMONS

@elisacrossow X @karinevanasse X @maisonsimons | Fall 2017 online and in-store exclusively at @maisonsimons #DesignedAndMadeInMontreal #WearCanadaProud Une publication partagée par Karine Vanasse (@karinevanasse) le 28 Juil. 2017 à 11h29 PDT

Voilà déjà deux ans que la comédienne a tourné une vidéo pour la designer mettant en vedette ses pièces. Cette fois-ci, elles ont collaboré main dans la main pour dessiner une collection automnale à faire rêver.

Une publication partagée par Karine Vanasse (@karinevanasse) le 1 Août 2017 à 4h32 PDT

Réalisées dans une palette sobre, les neuf créations sont à la fois minimalistes, chics et féminines. On retrouve, entre autres, une robe glamour, un manteau 100 % cachemire, un T-shirt à imprimé et une robe chemise.

Une publication partagée par Karine Vanasse (@karinevanasse) le 28 Juil. 2017 à 11h27 PDT

La collection sera disponible en ligne et en magasin exclusivement chez Simons dès le 28 septembre. Les pièces se détaillent entre 195$ et 1895$.

Une publication partagée par Elisa C-Rossow (@elisacrossow) le 4 Août 2017 à 7h45 PDT

L'artiste montréalais Yannick De Serre s’est joint à Karine et la designer pour créer ce magnifique T-shirt.



2. KROY X DE L’ÎLE

KROY X DE L'ÎLE it's like a kimono but it's also a trenchcoat. wear it with fluffy slides and funny sunnies. Une publication partagée par cash deathy (@kroyyyyyyyyyyyy) le 13 Août 2017 à 13h28 PDT

La chanteuse Camille Poliquin, qui fait partie du duo Milk & Bone et qui est également connue pour son projet solo KROY, s’est alliée à la marque montréalaise de vêtements brodés De L’île. Le résultat est cette sublime veste unisexe parfaite pour l'automne.

Hybride entre un trench coat et un kimono, la pièce est brodée du mot BABY à l'arrière. On adore!



3. FRANK & OAK X RICARDO CAVOLO

Après sa participation au Festival Mural de Montréal en juin dernier, l’artiste barcelonais Ricardo Cavolo a été approché par Frank & Oak pour réaliser une collection capsule de sept pièces.

Parsemée de patchworks, d’illustrations et d’éclats de couleurs, la ligne comprend un chandail à col rond, un blouson, un sac à dos, des T-shirts, des pulls à capuche et des écussons autocollants.

Le tout est disponible en ligne et en magasin dès maintenant. Le prix des items varie entre 11,50$ et 169$.