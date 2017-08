André Arthur renonce à son segment quotidien avec Nathalie Normandeau

La prise de bec d’André Arthur avec l’animatrice Nathalie Normandeau laisse des traces, si bien que le vieux routier renonce à son segment quotidien dans l’émission du retour à BLVD 102,1.

Après avoir quitté le studio en plein débat enflammé en juin dernier puis déserté son émission par la suite, le roi Arthur est finalement retourné au micro de l’ex-politicienne lundi, pour expliquer sa décision.

«Je souhaitais que vous soyez avec nous cher ami, parce que la dernière fois qu’on s’est quittés, il y avait un petit peu d’orage. (rires) J’ai dit à nos auditeurs en ouverture d’émission: “On est allés manger André et moi. Ç’a bien été”», a d’abord indiqué Nathalie Normandeau.

Puis, le vieux routier a renchéri en assurant que «ses bonnes relations» avec Nathalie Normandeau n’avaient «pas été affectées par une émission de radio».

Il a ensuite expliqué qu’il renonçait à une présence quotidienne dans son émission, mais qu’il se rendrait disponible pour d’autres collaborations sporadiques avec elle et ses autres collègues.

«De mon côté, je rentre plus dans mes terres. À mon âge, il faut ménager nos efforts et ne pas présumer de nos forces, alors je vais me concentrer plus attentivement sur deux choses. Mon émission du midi à BLVD qui me donne beaucoup de satisfaction et si jamais j’ai des collègues qui ont besoin de moi pour différents sujets, ben, tout est négociable, mais je ne prendrai pas d’engagement quotidien comme je l’avais fait dans un sursaut d'enthousiasme la dernière fois et puis peut-être que j’ai présumé de mes forces [...] Quand vous aurez besoin de moi, vous m'appellerez, pis si je suis capable, je vais venir», a-t-il expliqué.

Chose promise chose dûe: le roi Arthur était présent, mercredi, dans l'émission de Nathalie Normandeau.

Dans l’échange musclé survenu en juin, l’animateur avait injurié non seulement le premier ministre Philippe Couillard, mais aussi la classe politique et même sa collègue (et ex-ministre libérale), sous prétexte qu’il n’en pouvait plus de se faire parler de politique, lui qui «méprise les politiciens».