Baisse des morts sur les routes en 2017

Même si plusieurs accidents mortels ont eu lieu pendant les vacances de la construction, le bilan partiel de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour 2017 s'est amélioré en comparaison à l’an dernier.

Pour les six premiers mois de l’année, une diminution de 8 % des décès sur les routes du Québec a été constatée, alors qu'une amélioration encore plus significative a eu lieu quant au nombre de blessés graves, leur nombre étant 12 % moins élevé depuis janvier par rapport à la même période l’an dernier.

«Il y a une amélioration dans toutes les catégories si on compare mois par mois par rapport à l’an passé et par rapport à la moyenne de cinq années précédentes. Donc, la tendance quant à l’amélioration du bilan tend à se poursuivre pour le restant de l’année», a expliqué Gino Desrosiers, porte-parole de la SAAQ.

La SAAQ espère que la tendance des dernières semaines ne viendra pas gâcher le bilan à la fin de l’année.

«Chaque année, quand on regarde les données, les mois de juillet, août et septembre, ce sont les mois où l’on retrouve le plus de victimes sur les routes. Déjà, on voit qu’avec les vacances de la construction, ça n’a pas été un mois de juillet très réjouissant», a ajouté M. Desrosiers.

Les vacances ont même été plutôt funestes avec 22 décès sur le territoire couvert par la Sûreté du Québec. Ajoutons que 26 motocyclistes ont également perdu la vie depuis le début de la saison estivale.

En espérant présenter un bilan meilleur que l’an dernier, des campagnes de sensibilisation de la SAAQ s’amorceront dans quelques jours lors de la rentrée des classes.