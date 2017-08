Bienvenue à Elvisland!

Entre-temps, on a fait le tour de Graceland avec sa touchante plongée dans les années 70 et sa décoration de bleu et de jaune, on a visité la « Jungle Room » où Elvis a enregistré les deux derniers albums de sa carrière, on s’est attardé dans le bureau de Vernon, on s’est recueilli dans le Jardin des méditations où Elvis repose avec son père et sa mère.