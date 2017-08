Cacouna: 25 millions $ réclamés à Transports Canada

Déçue d’avoir vu son projet achopper, l’entreprise Méridien Maritime Réparation poursuit Transports Canada et la procureure générale du Canada pour la somme de 25 millions de dollars.

Depuis 2011, l’entreprise rimouskoise caressait un rêve, soit celui d’opérer une cale sèche au port de Gros-Cacouna ou encore d’exploiter une cale sèche flottante.

Forte de cette envie, l’entreprise a engagé des pourparlers avec Transports Canada qui allaient « bon train », selon la poursuite.

Farfelues

Cependant, toujours selon le document de cour, le vent a tourné, en mai 2013, lorsqu’une nouvelle représentante de Transports Canada est entrée en scène.

Après avoir fait l’acquisition d’un navire pour le transformer, l’entreprise s’est vu refuser la possibilité « d’ancrer ou d’amarrer le navire » au port de Gros-Cacouna à la suite d’une multitude de rencontres et de demandes considérées comme « farfelues et frivoles ». L’entreprise s’est finalement vue dans l’obligation de vendre le bateau.

Selon la requête, Transports Canada a eu un comportement fautif puisqu’une demande pour amarrer ou ancrer un navire « est une opération des plus banales et simple » et justifie la demande de 25 M$ pour la « valeur nette du projet ».