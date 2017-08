Claude Rajotte fera un DJ set entièrement métal à L’Anti

Après avoir séduit les oreilles des mélomanes de la Vieille Capitale en juin dernier, Claude Rajotte revient à Québec et proposera une sélection musicale entièrement métal.

Celui qui a fait la pluie et le beau temps en tant que critique musical et VJ à MusiquePlus et Musimax, et aussi comme animateur à la radio, fait maintenant carrière comme DJ.

Son premier passage à L’Anti Bar & Spectacles, où il avait présenté un DJ set «trois services» passant des vinyles new wave, au techno ainsi qu’au drum n’ bass, a été un franc succès, si bien qu’il sera de retour le 20 décembre prochain.

Cette fois, DJ Rajotte promet du matériel métal sorti entre les années 1970 jusqu’à 2000 passant du métal traditionnel comme Black Sabbath, Judas Priest ou Motörhead au métal industriel (Type O Negative, KMFDM, Prong, Pantera).

Il fera aussi une incursion dans le rapcore tel que du Rage Against The Machine et Cypress Hill.

Les billets seront en vente dès 17h00 aujourd'hui (mercredi) sur lepointdevente.com et chez EXO.