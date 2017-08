Daddy Yankee prêt à faire danser Montréal

En écrivant les dernières paroles de Despacito, Daddy Yankee était loin de se douter que la chanson allait balayer la planète entière, devenant la pièce la plus écoutée en ligne de tous les temps. « Je n’aurais jamais cru que j’avais entre les mains un aussi gros monstre », raconte le chanteur portoricain.

D’abord écrite et composée par Luis Fonsi et Erika Ender, la chanson Despacito s’est retrouvée dans les mains de Daddy Yankee il y a près d’un an pour y ajouter « une touche de magie ».

« Luis Fonsi m’a approché directement, en me disant qu’il manquait quelque chose. Il avait déjà l’intro et le refrain, alors je me suis occupé des couplets. En tant que chanteur et producteur, j’avais le sentiment d’avoir quelque chose de bon entre les mains. Mais tout ça, c’est bien au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer », explique Daddy Yankee en entretien au Journal.

Le chanteur, de son vrai nom Ramón Ayala, viendra offrir cette chanson, en plus d’autres pièces de son vaste répertoire, au public montréalais samedi. On pourrait fort probablement y entendre des titres tels que Gasolina et Rompe, succès marquants qui lui ont valu le surnom de Roi du reggaeton au fil des ans.

L’effet Bieber

La version originale de Despacito, chantée par Luis Fonsi et Daddy Yankee est d’abord devenue un succès dans les pays hispanophones l’hiver dernier. Mais la chanson a connu un gigantesque essor à l’échelle planétaire en avril dernier lorsque Justin Bieber a décidé d’y ajouter sa voix pour un nouveau remix. Une belle surprise pour Daddy Yankee.

« Je l’ai appris la journée avant que sa version ne soit lancée. Ça a donné à Despacito un énorme boost, nous permettant de porter la chanson à travers le monde. C’est incroyable de voir à quel point elle est devenue populaire quand il a ajouté sa voix aux nôtres. Je ne peux que lui en être reconnaissant », témoigne-t-il.

Le jeune chanteur canadien a toutefois fait la manchette au cours des derniers mois en oubliant à différentes reprises les paroles de la chanson lors des spectacles de sa tournée Purpose. Daddy Yankee est d’avis que ces situations sont « tout à fait normales ».

« C’est quand même la première chanson qu’il chante en espagnol. Si on me demandait de chanter des chansons complètes en anglais, je suis certain que j’en oublierais les mots moi aussi », assure Daddy Yankee.

Plusieurs détracteurs

Mais bien que la chanson Despacito compte des légions de fans à travers la planète, elle compte également de nombreux détracteurs. Le vidéoclip officiel a beau être le plus aimé (like) sur le site YouTube, mais il trône également en 10e position du palmarès des extraits les plus détestés (dislike) sur ce même site.

Rien qui ne puisse perturber Daddy Yankee.

« Ça me va très bien. Qu’ils aiment ou pas, tant que les gens cliquent, nous, on fait un profit », lance-t-il dans un éclat de rire.

► Daddy Yankee sera en spectacle au Stade Uniprix samedi soir à 21 h.