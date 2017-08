Des gardes-parcs s’orienteront avec les montagnes

SEPT-ÎLES | Des gardes-parcs apprendront à s’orienter avec les montagnes et les rudiments des plantes médicinales dans le cadre d’un DEP de garde-parc adapté aux autochtones.

Le diplôme d’études professionnelles (DEP) Protection et exploitation de territoires fauniques fait l’objet d’un projet pilote au sein du Centre de formation aux adultes (CRÉA) de la communauté innue de Uashat Mak Mani-Utenam, à Sept-Îles.

Un volet « Premières Nations » a été ajouté à la formation typique du ministère de l’Éducation, qui vise notamment à former des gardes-parcs, des guides de chasse et de pêche ou encore des assistants à la protection de la faune. Il s’agit d’une première au Québec pour cette formation.

Dans le module « technique de pêche sur glace », par exemple, la formation de base comprend l’apprentissage avec une ligne à pêche. Or, avec la bonification du programme, une technique de pêche sur glace à l’aide de filets sera aussi enseignée.

Dans la partie « s’orienter en forêt » du cours, il est prévu que des méthodes d’utilisation de GPS et d’une boussole soient transmises aux étudiants. Dans le programme bonifié, ils apprendront de plus à s’orienter grâce à la forme des montagnes et au positionnement du soleil, des techniques qui sont propres aux pratiques ancestrales des Innus.

Guérir par les plantes

Des notions de plantes médicinales seront également intégrées dans le volet « identification forestière » du DEP, à travers lequel on apprend généralement à identifier la flore, et non à s’en servir pour donner des soins.

Les étudiants apprendront par ailleurs à colmater les fuites d’un canot avec de la gomme de sapin, ou même comment se fabriquer une pelle et une pagaie à partir d’un tronc d’arbre.

Rétention des étudiants

De cette manière, le CRÉA fait le pari qu’il obtiendra une meilleure rétention des étudiants tout en améliorant leurs connaissances par rapport à leur propre culture.

« Ça leur permet de voir que dans le contexte d’un cadre scolaire dit conventionnel, les institutions d’enseignement permettent de véhiculer et reconnaissent les valeurs des Premières Nations », a expliqué Hermel Bégin, coordonnateur à la formation au CRÉA. « C’est adapté en fonction de leur réalité, ils se sentent reconnus, et ça, c’est motivant pour les étudiants », a-t-il dit.

La rencontre des deux cultures au sein de la formation sera bénéfique à tous, estime pour sa part Marc-André Racine, le seul professeur non autochtone de la formation. Ce dernier donnait le DEP traditionnel depuis une dizaine d’années au Saguenay, avant de demander à prendre part au projet pilote de Sept-Îles.