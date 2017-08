Voici comment faire de l’argent avec vos vieux électroniques

En 2017, chaque maison canadienne entreposerait 20 appareils électroniques désuets. Si ceux-ci encombrent de moins en moins d’espace vu leur petite taille, ils ne servent pas non plus. Et s’ils se rendaient enfin utiles ? Pourquoi même ne pas en profiter pour générer un peu d’argent !

Un généreux programme d’Apple

C’est actuellement Apple qui semble le plus généreux pour racheter vos vieux appareils. À partir du site web d’Apple, et via des partenaires comme Brightstar (téléphones) et Phobio (ordinateurs), il vous est possible d’obtenir une estimation de la valeur de vos vieux électroniques. Si celle-ci vous convient, vous devrez ensuite poster l’appareil afin qu’il soit vérifié et que son état soit validé. Si le fournisseur confirme l’estimation reçue en ligne, vous recevrez ensuite une carte-cadeau ou un transfert PayPal pour la valeur de votre appareil.

Suivez les promotions en magasin

Vous ne désirez pas vous casser la tête et poster vos appareils ? Il est aussi possible de garder l’œil ouvert pour les promotions des différents magasins. Plusieurs boutiques de téléphones, consoles et ordinateurs reprendront vos vieux appareils en échange d’un bon d’achat.

Il vous faudra par contre magasiner et attendre les promotions. Et ne choisissez pas nécessairement votre fournisseur mobile pour sa ristourne. Un 25 $ de rachat ne vaut pas la peine de se lier pour deux ans à un fournisseur ne vous convenant pas !

Pour les ordinateurs et les consoles de jeux vidéo, les grandes chaînes comme BestBuy et EB Games ont des programmes vous permettant d’échanger vos vieux appareils et jeux vidéo. Plusieurs boutiques indépendantes, particulièrement celles vendant des appareils usagés, ont également leurs programmes. Ces derniers sont souvent plus enclins à négocier leur prix de rachat. Le plus souvent, le montant offert sera aussi plus avantageux si vous optez pour un crédit en magasin.

Vendre aux particuliers

Non satisfaits des offres des boutiques ? Dites-vous que celles-ci doivent s’assurer de revendre à profit. Pourquoi donc ne pas revendre vous-même l’appareil à un particulier ?

Les sites de revente comme LesPacs et Kijiji vous permettront de créer une annonce en quelques clics et, qui sait, de trouver un acheteur sans trop d’efforts. Petit conseil, prenez le temps de voir à combien s’affichent les appareils comparables avant si vous voulez rendre votre annonce alléchante.

Donnez une seconde vie à vos appareils

Vos appareils sont trop vieux ou ne fonctionnent plus suffisamment bien pour être revendus ? Pourquoi ne pas faire une bonne action et les offrir à une entreprise qui les remet à neuf comme Insertech à Montréal, tout en insérant les jeunes et les nouveaux arrivants pour leur ouvrir le marché du travail ?

Et si l’appareil est vraiment inutilisable ? Pensez dans ce cas à l’amener à un point de récupération des vieux électroniques. Le site recyclermeselectroniques.ca vous permettra de trouver un point de cueillette près de chez vous. Au moins, vous libérerez un peu d’espace dans votre sous-sol !