Ils l’embauchent pour du gardiennage et la forcent à se prostituer

BURLINGTON - Un couple originaire du New Jersey est accusé d’avoir forcé une adolescente à se prostituer alors qu’il l’avait embauché comme gardienne.

Christopher White et Adria Regn avaient, en octobre dernier, proposé à la jeune fille de 17 ans de gagner un peu d’argent en s’occupant de leurs deux enfants.

Cette dernière s’était donc rendue dans un motel du New Jersey où toute la famille vivait.

Mais au lieu de s’occuper des enfants, l’adolescente a été obligée de se prostituer pour le couple, a fait savoir mardi le porte-parole du procureur général du New Jersey.

White et Regn auraient dit à la jeune fille que si elle ne gagnait pas d’argent, les enfants finiraient dans la rue.

«C’est un cas classique de trafic d’êtres humains dans lequel les accusés ont pris au piège une adolescente. Ils l’ont droguée et l’ont ensuite forcée à avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes chaque jour», a expliqué le procureur général, Christopher Porrino.

«C’est affreux d’être traité de cette manière et ça brise le cœur de voir que cela arrive à une victime si jeune et vulnérable.»

Christopher White est suspecté d’avoir menacé de frapper l’adolescente si elle ne prenait pas de crystal meth, ont indiqué des personnes proches de l’enquête à PIX11.

La jeune fille avait réussi à s’enfuir alors que ses tortionnaires étaient endormis. Elle était allée aussitôt porter plainte contre le couple.

Christopher White et Adria Regn ont été arrêtés cette semaine au terme d’une longue enquête et ont été accusés de complot, de trafic d’êtres humains, de prostitution et de pédopornographie.