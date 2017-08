Infiniti dévoile un prototype qui nous ramène en arrière

En voyant la photo ci-dessus, un seul nom nous vient en tête: Juan Manuel Fangio.

Et c’est tout à fait normal, puisqu’il est le pilote de Formule 1 qui s’est le plus illustré au cours des années 50. Encore aujourd’hui ses exploits font jaser. Pourtant, il s’agit d’une voiture on ne peut plus moderne.

Dans le cadre du prestigieux concours d’élégance de Pebble Beach, Infiniti a présenté un spectaculaire véhicule conceptuel : le Prototype 9. Ce dernier tente de conjuguer passé et futur.

Infiniti Prototype 9 Infiniti

Inspirée de la Formule 1 des années 40 et 50, sa carrosserie argentée, ses jantes de broche, ses pneus infiniment étroits ne sont que quelques-unes de ses caractéristiques qui l’associent à cette période de la course automobile.

Sous son très long se cachent des composantes tout à fait contemporaines : un moteur électrique et des batteries. La puissance ne s’élève qu’à 148 chevaux-vapeur et le couple, lui, se chiffre à 236 livres-pied. Les performances ne sont pas décoiffantes. En effet, elle boucle le 0-100 km/h en 5,5 secondes, ce qui est respectable, mais en vitesse de pointe, elle ne peut dépasser les 170 km/h.

Infiniti Prototype 9 Infiniti

De plus, si jamais elle participe à une course dans sa forme actuelle, on lui souhaite qu’il ne s’agisse pas d’une course d’endurance étant donné que 20 minutes après le départ, les batteries sont déchargées lorsque la voiture est pleinement sollicitée.