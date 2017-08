Vous serez probablement heureux d’apprendre que La Grande Foire de Québec (autrefois Expo Québec) est de retour sur les terrains d’ Expo Cité. À compter d’aujourd’hui (et jusqu’à dimanche) vous pourrez revivre l’ambiance festive d’un événement où manèges, spectacles et amuseurs publics se côtoient. Avec plus de 45 manèges et attractions, les organisateurs ont voulu en offrir pour tous les âges et tous les goûts. Une dizaine de « food trucks » seront installés sur le site ainsi qu’un espace Bar où seront présentés des DJs et chansonniers dès 18h chaque jour. Entrée gratuite sur le site.

Coupe Audi Quattro

Photo courtoisie

La 5e présentation de la Coupe Audi Quattro, le 8 août dernier au club de La Tempête de Breakeyville, a couronné les gagnants, ayant obtenu le meilleur score en formule Stableford. C’est ainsi que Serge et Louis-Philippe Therrien passent à la finale canadienne qui aura lieu au JW Marriott, The Rousseau Muskoka Resort & Spa à Minett, Ontario, du 25 au 28 août. La finale mondiale à Cabo San Luca au Mexique. De plus, la participation de 60 golfeurs a permis d’amasser la somme de 6 000$ qui a été remise à Leucan. Sur la photo du haut: Serge Therrien, Carl Boivin, directeur général Audi Lévis; Louis-Philippe Therrien et Marc Gauvin, directeur général Audi Ste-Foy. Sur la photo du bas: Michèle Jalbert, M Création d’événements; Carl Boivin, Nathalie Matte, directrice de Leucan et Marc Gauvin.

La fête des chants marins

Photo courtoisie

Au temps de la marine à voile, le chant de marin avait pour fonction de rythmer les manœuvres à bord et de coordonner les efforts de l’équipage. Aujourd’hui, la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli (à compter d’aujourd’hui jusqu’au 20 août) sera placée sous la présidence d’honneur de l’artiste de renom Michel Faubert (photo) et le thème «D’un océan à l’autre». Principalement déployées sur le site du Parc des Trois-Bérets, la Fête des chants de marins propose aussi des activités au Parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli, au Musée de la mémoire vivante ainsi qu’au Musée maritime du Québec à L’Islet. Programmation au http://chantsmarins.com/

Une église centenaire

Photo courtoisie

Une célébration spéciale s’est tenue récemment afin de souligner le centenaire de l’église de Pointe-Au-Pic à La Malbaie. À cette occasion, Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire du diocèse de Québec, a présidé l’évènement et une brochure-souvenir a été publiée par Michel Guillot de la maison Promotion MG. Pour information sur cette revue du centenaire 418 660 4274. Sur la photo, Michel Guillot présente l’ouvrage à Mgr Louis Corriveau.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sarah-Jeanne Labrosse (photo) actrice québécoise (Donalda Laloge dans Les Pays d’en Haut), 26 ans... Ichrak Zahar, directrice marketing, Ameublements Tanguay, 37 ans... Jean-Marc Pageau, porte-parole d’Ameublements Tanguay et de la Fondation Maurice Tanguay... Carey Price, gardien de but de la LNH (Canadien), 30 ans...Madonna, chanteuse et actrice, 59 ans... Marc Messier, comédien et acteur, 70 ans... Yvon Bouchard, ex-professionnel de golf, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 août 2016. Marie-Antoinette Goulet Letellier (photo), 84 ans, fondatrice de la chaîne des restaurants Marie-Antoinette... 2016. Jean-Guy Allard (photo), 68 ans, ancien journaliste, ex-directeur de l’information et bâtisseur du Journal de Québec... 1977. Elvis Presley, 42 ans, l’idole du rock and roll... 2013.2011. Paul-Marie Lapointe, 81 ans, écrivain, poète et journaliste québécois...Marcel Giguère, 79 ans, humoriste, comédien et conteur.