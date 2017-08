La retraite pour Ronda Rousey, croit Dana White

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a mentionné que l’ancienne championne mondiale Ronda Rousey annoncera prochainement sa retraite de la compétition.

Dans une entrevue livrée récemment au magazine «Sports Illustrated», le dirigeant a corroboré ses dires du mois d’avril dernier, lorsqu’il avait affirmé ne pas s’attendre au retour de Rousey dans l’octogone.

«Je pense qu’elle va bientôt se retirer. Elle ne l’a pas confirmé encore et elle ne m’a rien dit, mais c’est ce que je crois. Elle se soumet toujours aux tests de l’agence américaine antidopage [l’USADA], cependant. Bon, je me suis déjà trompé et ça va sûrement arriver de nouveau», a-t-il énoncé.

À sa plus récente sortie, la combattante de 30 ans avait subi la défaite par K.-O. aux mains d’Amanda Nunes lors de l’UFC 207 en décembre 2016. Malgré les déclarations de White, Rousey n’aurait pas eu de tests de l’USADA depuis le début de l’année.