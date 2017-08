La Terre appelle Justin Trudeau

On parle beaucoup du silence mystérieux de Québec Solidaire au sujet de l’afflux des migrants illégaux à Lacolle.

Effectivement, les membres de QS se font plutôt discrets.

Ils ne sont peut-être pas revenus de leur camp de jour pour sans-abri transgenres non binaires racisés...

OÙ EST KUMBAYA ?

Mais il y a un silence qui est encore plus tonitruant.

Celui de notre Kumbaya national.

Vous avez vu Justin, ces derniers jours ? Où est-il, que diable ? Que fait-il ?

Est-il en train de confectionner sa prochaine collection de costumes exotiques ? D’apprendre de nouvelles danses folkloriques ?

D’appliquer la crème solaire sur le dos de l’Aga Khan ? De pratiquer ses clins d’œil devant un miroir ?

Sait-il ce qui se passe à nos frontières ? A-t-il été averti ?

Il me semble que si j’étais le premier ministre du pays, je fermerais mon coffre à costumes et consacrerais toutes mes énergies à ce dossier.

Premier point à l’ordre du jour : j’organiserais une super campagne d’information aux États-Unis afin d’expliquer à tous ceux et celles qui seraient tentés de se réfugier au Canada quelles sont les règles en vigueur.

Quel processus suivre pour faire une demande d’asile, quels documents soumettre, quels formulaires remplir, etc., etc.

Et, surtout, j’expliquerais clairement et simplement quels sont les critères à respecter pour être admissible à une demande d’asile.

Tu es persécuté ? Tu es admissible.

Tu vis dans un pays pauvre et tu préférerais vivre dans un pays riche ? Tu n’es pas admissible.

Bref, je donnerais l’heure juste.

UNE INITIATIVE CITOYENNE

Vous me direz que, lorsqu’on songe à immigrer dans un pays, la moindre des choses est de prendre le téléphone et d’appeler l’ambassade ou le consulat du pays en question pour connaître les règles à suivre.

Je suis parfaitement d’accord avec vous.

On s’informe. On ne prend pas la route comme ça, avec toute la famille.

On ouvre notre cellulaire et on pitonne 10 chiffres. Ou alors on va sur le site internet. Je l’ai fait hier, ça m’a pris 5 secondes, le temps de taper « gouvernement Canada demandeur d’asile ».

Mais, bon, il semble que ce n’est pas tout le monde qui a ce réflexe. Certaines personnes pensent qu’un pays est comme un cinéma : tu te pointes, tu fais la file et tu entres.

Des Québécois d’origine haïtienne se sont d’ailleurs regroupés pour expliquer aux Haïtiens qui seraient intéressés à aller au Canada quelle est la situation et à quoi ils devraient s’attendre.

Ils ont rencontré le premier élu haïtien de la ville de New York pour l’informer sur nos façons de faire...

Chapeau. Voilà une initiative citoyenne qui mérite notre respect.

Mais n’est-ce pas aux autorités canadiennes de faire ça ? Ce n’est pas pour ça qu’on les paie ?

DANS SON TROU

Qui sait ?

Justin croit peut-être que c’est mauvais pour son image de dire aux étrangers que nos frontières doivent être respectées.

Pas assez cool. Trop Trump.

Alors il se cache, le temps que la crise se résorbe.

Et quand tout cela sera fini, il pourra ressortir de son trou, costumé comme Tchang dans Le Lotus Bleu, Caraco dans L’Oreille Cassée ou Zorrino dans Le Temple du Soleil.