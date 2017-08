Le vin de la semaine: Torrecorta 2016

Type : Pinot gris Catarrato

Code : 12699103

Prix : 11,10 $ (SAQ Dépôt seulement)

Alcool : 12 %

Sucre : 2,9 g/L

Note : ★★

Oubliez l’insipide pinot grigio qui goûte l’eau et qui sent le parfum de toilette. On a ici un joli blanc fruité et rafraîchissant. Le pinot gris est assemblé avec du cataratto, un cépage indigène de l’île. Nez aguichant d’abricot, de melon, de poire et de lys avec un fond muscaté. La bouche est ample, vigoureuse et dotée d’une acidité vive. Simple, vraiment pas cher et terriblement efficace les journées chaudes d’été. Production bio. Servir bien frais (6-8 degrés).