Ignacio Piatti soulève le stade

Propulsé par un doublé d’Ignacio Piatti complètement magique dans une première demie de trois buts, l’Impact a remporté une précieuse victoire de 3 à 0 sur le Fire de Chicago devant 19 894 spectateurs au Stade Saputo, mercredi.

Pour la première fois depuis les trois dernières rencontres de la saison 2015, l’Impact a ainsi aligné trois victoires consécutives. Il s’agit également d’un second jeu blanc de suite, une première cette saison.

Ce gain est d’autant plus important qu’il permet au Bleu-blanc-noir (33 points) de se rapprocher à seulement deux points du Crew de Columbus et d’Atlanta United FC qui ont tous deux 35 points et qui sont respectivement 5e et 6e dans l’Est.

Columbus a joué deux matchs de plus que l’Impact alors qu’Atlanta possède un match en main sur les Montréalais.

Avec une victoire contre le Real Salt Lake samedi et un coup de main d’Orlando qui recevra Columbus, l’Impact pourrait se hisser au 5e rang dans l’Est. Atlanta est inactif le week-end prochain.

L’un des meilleurs

Au-delà de la performance inspirée de Piatti, l’Argentin y est allé d’une déclaration étonnante quand il a reçu le titre de joueur du match.

Il a mentionné qu’il s’agissait possiblement de ses dix derniers matchs avec l’Impact et qu’il entendait en profiter.

«Je sais qu’il y a des négociations, je vais juste parler du terrain», s’est contenté de dire Mauro Biello.

«Nacho est l’un des meilleurs dans la ligue, il est dans la même catégorie que les [David] Villa et [Sebastian] Giovinco.»

Biello a une fois souligné que son équipe était en pleine ascension.

«Ça s’améliore, ça c’est sûr. On voit certains joueurs qui grandissent à leur position.»

Ça part fort

L’Impact a amorcé la rencontre sur les chapeaux de roue en attaquant tout de suite la cage de Matt Lampson.

Ignacio Piatti a mis moins de six minutes à faire bouger les cordages en marquant son 11e but de la saison.

L’Argentin a subtilisé le ballon à Christian Dean, entré quelques secondes plus tôt pour remplacer Joao Meira blessé, il a ensuite déjoué Lampson sur un ballon roulant plutôt doucement.

Un but qui ne partait de rien, mais qui a donné le ton pour le Bleu-blanc-noir qui a inscrit trois buts dans une seconde demie consécutive, l’ayant aussi fait lors des 45 dernières minutes à Philadelphie, samedi.

Mancosu débloque

Après un certain passage à vide, l’Impact s’est éveillé à la demi-heure de jeu en tourbillonnant drôlement en territoire ennemi.

Matteo Mancosu, qui a échoué sur une superbe passe d’Ignacio Piatti a pu se reprendre sur un tir de pénalité après avoir été fauché par Lampson dans la surface du Fire.

Piatti, qui d’ordinaire tire les pénaltys, a laissé Mancosu s’exécuter et l’Italien l’a remercié en marquant son 3e but de la saison (37e minute), son premier depuis le 10 juin dernier, soit une disette de neuf matchs.

Le balancier est rapidement revenu pour l’Argentin qui a inscrit son 12e (38e) de la saison et son second du match une minute plus tard sur une superbe frappe de la droite qui n’a donné aucune chance à Lampson. Celui-ci l’a toutefois frustré à deux reprises en échappée.

Effort défensif

Tirant de l’arrière avec 45 minutes à faire, le Fire a appuyé sur l’accélérateur et mis beaucoup de pression dans le territoire de l’Impact.

Le groupe a une fois de plus affiché une belle cohésion défensive pour tenir les visiteurs à distance.

David Accam pensait avoir marqué peu avant l’heure de jeu, mais il y avait hors-jeu.

Evan Bush s’est aussi dressé de façon magistrale face au marchand de vitesse du Fire une dizaine de minutes plus tard.