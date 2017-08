Lino Zambito : «un criminel avoué» réplique Tétrault

Attaqué de toutes parts pour avoir déjà bénéficié d’une loge avec Nathalie Normandeau, le candidat libéral dans Louis-Hébert, Éric Tétrault, accuse Lino Zambito d’être «un criminel avoué» sans «aucune crédibilité».

Vingt-quatre heures après avoir officialisé sa candidature, celui qui était jusqu’à tout récemment président de Manufacturiers et Exportateurs du Québec s’est une fois de plus retrouvé à justifier sa présence, en 2008, dans la loge de Lino Zambito avec Nathalie Normandeau et son chef de cabinet à Bruno Lortie lors d’un concert de Céline Dion.

M. Zambito a lui-même révélé l’affaire, mardi, via son fil Twitter, pendant que M. Tétrault annonçait sa candidature aux côtés de Philippe Couillard.

Au dire de M. Zambito, qui soutient avoir payé le billet, la valeur de ce cadeau était d’environ 1200 $.

«À la mauvaise place à un mauvais moment»

«Je me suis retrouvé à la mauvaise place à un mauvais moment, c’est tout», a résumé sur les ondes de RadioX le candidat libéral, qui a refusé d’accorder une entrevue au Journal.

En ondes, M Tétrault en a profité pour décocher une flèche à l’endroit de M. Zambito, témoin vedette de la Commission Charbonneau, qui a plaidé coupable en 2015 à des accusations de fraude, complot et corruption de fonctionnaire.

«Je n’ai pas vraiment l’intention de jouer un match de tennis bien bien long avec quelqu’un que je ne connais pas, qui est un criminel avoué», a-t-il signalé M. Tétrault.

Le candidat libéral, qui espère «juste être un aussi bon député» que Sam Hamad, a par ailleurs échoué le test de connaissances générales sur le comté de Louis-Hébert auquel les animateurs de RadioX l’ont soumis.

Il a notamment été incapable de nommer le nom du fameux casse-croute Chez Micheline, situé sur la route 138, à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Les libéraux crient au "salissage"

À l’entrée du conseil des ministres, plusieurs ministres libéraux se sont portés à sa défense.

«C’est un excellent candidat, a dit la ministre Lucie Charlebois. Je suis fier que M. Tétrault se présente avec nous, et si ça suscite autant de commentaires, de "salissage"... Je vais le dire! Ça me fait du bien. C’est probablement parce qu’on n’a plus d’autres arguments. [...] Peut-être que leur candidat ne sera pas aussi bon que le nôtre.»

«Je pense qu’il faut arrêter le "salissage", a indiqué à son tour la ministre Christine St-Pierre. Je pense qu’il a été très clair dans ses réponses hier (mardi), puis moi, je suis très heureuse de travailler avec lui. C’est un homme qui a une grande valeur.»

«C’est le jeu politique habituel, je ne suis pas surpris», a indiqué à son tour le ministre Gaétan Barrette, qui a été amusé d’apprendre que François Legault s’était déjà intéressé à M. Tétrault en vue d’une potentielle candidature pour son parti.

«Voilà encore une fois une belle démonstration de "girouetisme" politique», a dit M. Barrette.

- Avec la collaboration d’Annabelle Blais, Bureau d’enquête