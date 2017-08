Martin Carrier prend la tête de Frima Studio

L'ancien numéro 1 de Warner Bros. Montréal Martin Carrier est maintenant président et chef de la direction de la compagnie québécoise Frima Studio œuvrant dans le jeu vidéo, l’animation et l’adaptation de séries télévisées.

Avec son arrivée, Frima espère consacrer ses efforts sur la planète à la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Le président du conseil d’administration de la compagnie, François Macerola, s'est dit heureux de voir Martin Carrier joindre ses rangs. La nomination de M. Carrier est en vigueur depuis le 7 août dernier, a fait savoir l'entreprise mercredi.

Homme de leadership

« Tout au long de sa carrière, il s’est distingué entre autres par son leadership, son sens de l'innovation et une solide expertise en matière de développement des affaires et de gestion organisationnelle. Ce sont là les qualités que nous recherchions pour déployer la vision que nous nous sommes donnée », a dit François Macerola.

Martin Carrier a affirmé entreprendre ce défi professionnel avec une grande joie. « Frima est un fleuron québécois qui s’est taillé une place enviable sur l’échiquier international, a-t-il rappelé. Avec le vivier de talents et l’effervescence dans le secteur des technologies à Québec, nous avons tous les atouts nécessaires pour devenir un incontournable dans notre secteur, ici et bien au-delà de nos frontières ».

Rappelons que Frima a été créé en 2003 et travaille avec des marques comme LEGO, Mattel, Zynga, Ubisoft, Hasbro et Electronic Arts, en plus de développer ses propres créations, telles Chariot, Nun Attack, FATED et MaXi.