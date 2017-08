Patinage de vitesse: Boutin et Girard peuvent magasiner leur billet

MONTRÉAL | Kim Boutin a un prénom qui sonne déjà sud-coréen, alors que Samuel Girard intriguera assurément la foule de PyeongChang avec sa crinière bouclée. Il leur manquait seulement l’autorisation pour participer aux Jeux olympiques, ce qu’ils ont à toute fin pratique obtenue mercredi soir à l’aréna Maurice-Richard.

Leur victoire respective dans leur finale du 500 m, au troisième des cinq programmes des sélections de l’équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste, les identifie maintenant comme les premiers patineurs assurés de voyager vers la Corée du Sud en février prochain. Ils se sont tous deux adjugé leur deuxième 500 m de ces sélections, le troisième et dernier étant prévu dimanche.

Boutin «très émotive»

Leur domination sur cette distance est désormais imparable et leur permet de prendre la meilleure option parmi les critères visant à identifier l’équipe de cinq hommes et cinq femmes qu’on verra à PyeoncChang. Considérant que chaque patineur retient les deux meilleurs résultats dans deux des trois distances de son choix, les quatre victoires identiques de ce duo jusqu’à maintenant (2 X 500 m, 1000 m et 1500 m) les autorisent à magasiner des billets d’avion à leur agence de voyage.

«Je suis très émotive en ce moment», fut la première phrase de Boutin, qui s’était offert une pause de six mois durant l’année 2016 afin de retrouver un équilibre physique et psychologique dans son sport.

«Ça a été six mois assez difficiles durant lesquels j’ai essayé de trouver pourquoi je patinais. Honnêtement, c’est vraiment pour moi que j’ai patiné ce soir (mercredi). C’était beau. Mes six mois (de pause) m’ont clairement fait du bien et m’ont permis de me recentrer sur ce que je devais faire pour atteindre mes objectifs», a ajouté la patineuse originaire de Sherbrooke avec des trémolos dans la voix.

Girard dominant

Depuis le début de cette compétition, la domination de Girard chez les hommes équivaut à celle qu’exerce Boutin chez les dames. Mercredi, il a mené l’ultime finale devant un train pourtant bien nourri avec Charles Hamelin, Charle Cournoyer et François Hamelin.

«Je suis super content. C’était l’objectif du début de compétition que de me rendre jusqu’à mercredi en allant chercher le maximum de points. Je ne dirais pas que PyeongChang est acquis parce qu’il reste encore deux jours de compétitions, mais on va dire que je suis plus proche que j’étais au début de la compétition», a analysé en se contenant l’étoile montante originaire de Ferland-et-Boilleau.

Ces sélections se poursuivent samedi (1000 m et 1500 m) et dimanche (500 m et 1000 m).

De poseur de bloc à olympien

Tout va vite avec Samuel Girard : autant sur la glace que dans sa vie.

Il y a quatre ans, le patineur du Saguenay agissait comme poseur de bloc et bénévole durant les sélections olympiques visant à former l’équipe canadienne pour les Jeux de Sotchi. Cette fois, c’est de lui qu’on parle le plus.

«Je regardais Charles patiner pour se qualifier pour Sotchi», se souvient le verbomoteur.

«Je me disais que c’est loin dans quatre ans, mais ça a tellement passé vite. J’ai commencé à m’entraîner avec lui et j’étais tout nerveux, et maintenant il est un de mes grands amis. Et là je réussis à me qualifier pour les Jeux olympiques. C’est un gros bouleversement en quatre ans», émet Girard.

Bradette dans le coup

En terminant deuxième du 500 m mercredi soir, Kassandra Bradette a fait la démonstration que les racines du Lac-St-Jean tiennent bon sur la scène canadienne du patinage de vitesse courte piste. La patineuse originaire de Saint-Félicien occupe maintenant le quatrième rang de ces sélections, ce qui la garde en bonne position pour éventuellement être considérée comme le choix discrétionnaire à défaut de terminer parmi les trois premières assurées d’aller aux Jeux.

«La journée de dimanche avait été plus difficile (7e au 1000 m et 15e au 1500 m). Ce soir (hier), j’ai tourné la page en me disant que c’est une autre journée. Jai essayé d’oublier tout ça et me rappeler le travail que j’ai fait cet été.»