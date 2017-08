Pèlerinage à Graceland

Le lendemain, les gens se déplacent en groupe dans Graceland et s’arrêtent pour prier quelques minutes devant la tombe d’Elvis. On sent que les lieux enveloppent les fans qui parlent doucement et ne rient pas. Comme à la messe.

Elvis a des fidèles partout sur la planète et Graceland est son Vatican. D’ailleurs, la cambuse où il est né à Tupelo, à une heure et demie de Memphis, va finir comme l’étable de Bethlehem quand les touristes y seront assez nombreux.

Mais ce qui est encore plus époustouflant, c’est de voir que le phénomène demeure actuel. Hier soir, Martin Fontaine chantait Elvis avec l’Orchestre symphonique de Québec. Au Fed-Ex Arena de Memphis, en même temps, c’était la voix et l’image d’Elvis que l’Orchestre symphonique de Memphis accompagnait.

Pendant ce temps, FTD, l’étiquette d’Elvis Presley Entreprises continue de sortir des compacts à un rythme endiablé. En fait, les fans collectionneurs peuvent acheter trois ou quatre albums de contenu original par année. On est rendu à plus de 125 compacts en parallèle avec les albums publiés par Sony pour le marché grand public.

Qu’on le veuille ou non, Elvis fait maintenant partie du patrimoine mondial. Ses chansons ou son image apparaissent dans une grande quantité de films. Qu’on pense à Ocean Eleven, à 3000 Miles from Graceland ou Honeymoon in Vegas. Au cinéma et dans les séries télévisées, une vingtaine d’acteurs, dont Kurt Russell et Val Kilmer ont tenu le rôle d’Elvis.

Le dernier film à date, sorti en 2016, est Elvis et Nixon. Kevin Spacey tient le rôle de Nixon dans ce film qui raconte la visite d’Elvis à Richard Nixon. Dans les chansons de Mac Davis, de Johnny Cash et de plusieurs autres, incluant Calling Elvis de Dire Straits et surtout la célèbre pochette de London Calling de The Clash qui reprenait les couleurs et le lettrage du premier album d’Elvis, on fait allusion à lui et à son influence sur l’histoire de la musique et de la société.

Photo AFP

En attendant, Martin Fontaine et des milliers d’autres artistes et imitateurs plus ou moins connus sur la planète continuent de chanter Elvis.