Projet de minicroisières à la chute Montmorency: inquiétude quant aux impacts environnementaux

Le projet à l’étude de Croisières AML de minicroisières au pied de la chute Montmorency préoccupe l’organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency (OBV-CM).

« C’est pas demain la veille qu’on va voir des bateaux dans le bassin, croit le directeur de l’OBV-CM, Jean Landry. Il y a plusieurs étapes qui devront être franchies avec succès et, pour nous, c’est clair qu’il y va y avoir un BAPE là-dessus, parce que ça a trop d’impact sur l’environnement », dit-il.

L’organisme s’interroge notamment sur les travaux qui devraient être faits pour permettre à un catamaran de se rendre jusqu’au pied de la chute. Selon M. Landry, la construction d’une digue – pour contrôler le niveau d’eau – et le creusage d’un chenal dans le lit du bassin seraient inévitables.

Inondations

« Selon moi, je ne suis pas ingénieur, mais on parle de plusieurs mois de travail de creusage et de dynamitage du lit, donc il faut que ça se fasse à sec. Comment ils vont faire ? Et s’ils le font, quel va être l’impact sur la faune et la flore locales ? » s’interroge M. Landry, spécifiant qu’une importante frayère à esturgeons se situe à l’embouchure du bassin.

Si le projet voyait le jour, l’impact lors des crues soudaines inquiète aussi l’organisme. « On parle de reproduire le niveau des hautes marées en tout temps ; ça va avoir quoi comme impact lors des crues qu’on connaît quand il y a des orages importants ? [...] Dans le bassin, l’eau monte assez rapidement, et s’il y a un 40, 60, 100 mètres cubes/seconde qui provient de la rivière, elle va aller où cette eau-là ? Il va falloir qu’elle déborde quelque part », souligne le directeur.