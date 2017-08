Québec reprend la tête

Les Capitales de Québec ont signé une troisième victoire en autant de matchs mercredi soir au Stade Canac, eux qui l’ont emporté 3-2 face aux Aigles de Trois-Rivières. Avec cette victoire combinée à une défaite des Boulders de Rockland, Québec prend ainsi l’exclusivité du premier rang dans le circuit Wolf.

C’est dans un Stade Canac bondé que les Capitales entamaient un deuxième match à domicile face aux Aigles de Trois-Rivières. En l’emportant la veille, Québec a rejoint Rockland au sommet de la ligue Can-Am, les deux équipes présentant des fiches identiques de 53 victoires contre 28 revers.

Le lanceur québécois Karl Gélinas était désigné pour débuter le match au monticule pour les Capitales qui voulaient obtenir un troisième gain consécutif. Gélinas tentait du même coup de signer un sixième succès cette saison et pour l’occasion, il faisait face au droitier Chris Murphy qui avait permis aux Aigles de vaincre les favoris locaux par la marque de 7-5 le 7 août dernier.

Autre bon départ

Tout comme mardi soir, le tableau de pointage n’est pas resté vierge bien longtemps. C’est le Cubain Yurisbel Gracial qui a été le premier à se distinguer offensivement, alors que sa solide balle frappée a passé par-dessus la mitaine de Javier Herrera au champ gauche permettant ainsi à Philippe Craig-St-Louis de croiser la plaque.

Son coéquipier Maxx Tissenbaum l’a imité quelques instants plus tard lorsque Kalian Sams a placé la balle en lieu sûr dans la droite, c’était 2-0 dès la première manche. Trois manches plus tard, le voltigeur James McOwen a triplé l’avance des siens grâce à sa neuvième longue balle de la saison.

«On est là où on voulait être en ce moment. Le but c’est d’avancer et de ne pas regarder en arrière d’ici la fin de la saison», a lancé Patrick Scalabrini.

Gélinas constant

Karl Gélinas a encore une fois très bien fait sur la butte, ne concédant qu’un seul point aux Aigles sur huit coups sûrs en plus de passer six frappeurs dans la mitaine. L’artilleur droitier connait encore une bonne saison avec les Capitales, lui qui a lancé six manches ou plus dans 13 de ses 14 dernières sorties.

«Sérieusement, je me sentais bien et même si c’était un match très serré. C’est une bonne nouvelle, le but est d’arriver à la fin de la saison et d’être en pleine possession de mes moyens», a lancé le vétéran Gélinas.

«C’est une deuxième décision de suite pour lui et ça va lui faire du bien. Il veut vraiment bien faire cette année particulièrement contre Trois-Rivières et ce soir, il a lancé un match impeccable», a ajouté Scalabrini.