Saint-Augustin s’attaque au trafic

Saint-Augustin-de-Desmaures s’attaquera de front aux problèmes de trafic sur son territoire en déployant cet automne une vaste étude sur l’état de la circulation et un plan d’action en vue d’améliorer la situation rapidement.

Le maire Sylvain Juneau l’admet d’emblée, il existe bel et bien des problématiques de circulation dans la municipalité. « C’est difficile aux heures de pointe, autant le matin pour sortir que le soir pour revenir. Et c’est sur les deux axes principaux, soit la 138 du secteur village jusqu’à l’autoroute et sur de l’Hêtrière du côté de Bocage », fait remarquer le magistrat.

Avant de s’attaquer au problème, le maire a insisté pour mettre en place l’importante étude de circulation qui permettra de bien cibler les enjeux, notamment avec un comptage automatisé des véhicules dans 12 zones géographiques des environs. « Avant de trouver des solutions dans la vie, il faut bien poser le problème », explique Sylvain Juneau, précisant qu’un rapport pourrait être déposé au printemps prochain.

Possible élargissement

Lui-même ingénieur civil en géotechnique routière, le maire a déjà identifié des solutions potentielles, dont l’élargissement de la route 138 et de la rue de l’Hêtrière. « Passer de deux à trois voies avec l’alternance de la voie centrale comme sur le pont de Québec pourrait être une bonne solution », estime l’élu.

Le travail d’amélioration du réseau routier de Saint-Augustin permettrait à terme de faciliter la poursuite de son développement à long terme, tout en effaçant certaines mauvaises décisions passées, croit Sylvain Juneau.

« C’est de prévoir l’avenir, mais aussi de corriger le passé parce qu’actuellement nous n’avons pas un réseau qui peut fonctionner avec la grosseur de la municipalité. »

Si l’appel d’offres lancé hier vise une analyse à l’interne de la situation, le maire insiste aussi, pour rassurer les citoyens, sur le fait que des mesures seront prises pour tenter d’améliorer le portrait autour de la municipalité également. « On travaille sur l’externe aussi. C’est beau d’entrer ou de sortir de chez nous, mais ce n’est pas mieux si l’autoroute à côté est bouchée », illustre M. Juneau. Des représentations sont donc à l’horaire pour l’avancement de divers projets qui pourraient améliorer la situation d’ensemble.