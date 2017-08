Un autre beau repas d’été en perspective ? On commence encore avec une petite salade. Ça ouvre l’appétit et c’est ­généralement intéressant pour les yeux. Car les yeux aussi doivent être excités par les plats afin de faire passer des messages subliminaux à notre cerveau gourmand, du style « regarde comme je suis belle, tu as tellement envie de me manger ; jette-toi sur ton assiette et dévore ».

Il va quand même falloir utiliser tous les charmes des petits légumes pour ceux qui clament ne pas être « des lapins », donc ­refuser toutes les salades au premier rayon de ­verdure dans l’assiette, je vous recommande de sortir de la salade de laitue et d’user de ruse en offrant vos salades avec de la truite, des fruits, ou beaucoup de légumes bien colorés et, surtout, une vinaigrette alléchante. Ajoutez aussi une petite cuillerée de crème fraîche ou des croûtons avant de servir pour attirer ceux qui « vous racontent des salades » en jurant qu’ils sont steak-patate.

Cette semaine on prépare une salade avec la belle truite fumée que le beau-frère a rapportée de sa dernière pêche. Et une élégante entrée fraîche aux saveurs asiatiques. Pour le plaisir des yeux et des papilles.

Salade d’endives et truite fumée

Photo courtoisie

D’une grande simplicité et, en même temps, fort élégante, cette salade est parfaite pour les régimes minceur.

Portions: 4

Préparation : 25 min

Ingrédients

4 grosses endives, tranchées

2 citrons pelés à vif, en tranches

24 pacanes

225 g (8 oz) de truite fumée, en tranches fines

1 bouquet de cerfeuil, haché

Vinaigrette

250 ml (1 tasse) d’huile d’olive végétale

2 c. à s. d’huile de noix

60 ml (¼ tasse) de jus d’orange

1 c. à s. de jus de citron

Sel et poivre

Méthode

1. Préparer la vinaigrette. Dans un robot, mélanger tous les ingrédients par petits coups, 1 minute.

2. Dans un grand bol, mélanger les endives, le cerfeuil et la vinaigrette.

3. Sur des assiettes, dresser les endives assaisonnées, les tranches de citron et de truite. Garnir de pacanes et servir.

Salade fraîcheur au gomashio

Photo courtoisie

Un peu de cuisine fusion avec des arômes japonisants. On peut remplacer le « gomashio », ­mélange d’épices japonaises, par du sésame noir et un peu de sel.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Ingrédients

12 radis en tranches fines

2 pamplemousses roses pelés, en segments

4 grosses endives, hachées

1 pomme verte pelée, en tranches fines

4 tortillas de blé, croquantes

2 c. à s. de gomashio (mélange pour assaisonnement japonais)

Vinaigrette

1 c. à s. de vinaigre de riz

3 c. à s. de persil finement haché

125 ml (½ tasse) d’huile végétale

3 c. à s. d’huile de sésame

2 c. à s. de ciboulette finement hachée

Sel et poivre

Méthode

1. Préparer la vinaigrette. Dans un grand bol, à la fourchette, mélanger tous les ingrédients.

2. Dans un grand bol, ­mélanger les endives, les radis, les pamplemousses, la pomme et la vinaigrette.

3. Placer les tortillas sur des assiettes. Garnir de salade. Saupoudrer de gomashio et servir.