Trafic de stupéfiants: il jure de respecter ses conditions de libération

L’un des deux hommes arrêtés au début du mois d’août à la suite d’une importante saisie de stupéfiants a pu reprendre sa liberté.

À LIRE AUSSI: Importante saisie de stupéfiants à Québec

Yan Laquerre, 35 ans, a juré, mercredi, au juge Bernard Lemieux qu’il allait respecter chacune des conditions imposées par le tribunal afin qu’il puisse reprendre sa liberté pour la durée des procédures.

Le 3 août dernier, six perquisitions menées tant à Québec qu’à Lévis avaient permis aux policiers de mettre la main sur 2792 comprimés de méthamphétamine, 154 comprimés de Cialis, 4,5 litres de GHB, 30 livres de cannabis, 492 grammes de cocaïne, plus de 30 000 $ en argent, des cellulaires et deux véhicules.

Laquerre et son complice, Alexandre Côté, 34 ans, avaient alors été arrêtés et accusés de trafic de stupéfiants.

Mercredi, Laquerre, qui est représenté par Me André Gaulin, s’est engagé sous signature pour un montant de 1000 $.

Sa tante a pour sa part déposé la somme de 5000 $ pour garantir la liberté de son neveu qui devra habiter chez elle à Val-Alain pour la suite des procédures.

Le poursuivant, Me Thomas Jacques, a également imposé un couvre-feu à Laquerre « sauf pour effectuer un travail légitime et rémunéré ».

Laquerre retournera devant le tribunal le 30 octobre prochain.