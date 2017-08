Vladimir Poutine plus populaire que Donald Trump

Les gens croient peu en l'aptitude du président russe Vladimir Poutine d’agir convenablement en matière d’affaires étrangères, mais encore moins aux capacités de Donald Trump, relève un sondage du centre américain Pew Research Center.

Dans 22 des 37 pays sondés, dont l’Allemagne, la Suède, la France et le Mexique, Poutine obtient un meilleur taux d’approbation que Trump. Les Canadiens se retrouvent à contre-courant de cette tendance puisque 22 % d’entre eux affirment avoir confiance en Trump comparativement à 19 % pour Poutine.

*Les États-Unis ne sont pas inclus dans ce tableau.

Ces données ont toutefois ont été récoltées auprès d’environ 40 000 personnes du 16 février au 8 mai 2017. Plusieurs taches ont depuis souillé la feuille de route du président américain et sa cote de popularité aurait très bien pu dégringoler encore plus au Canada, mais aussi dans les 36 autres pays inclus dans le sondage. Récemment, les réactions de Trump quant aux violences survenues à Charlottesville ont été vivement critiquées.

Mauvaise image

La Russie ne fait pas bonne figure au Canada. Près de 60 % des répondants canadiens ont une vision négative de la Russie et plus de 70 % ont affirmé qu’ils croient fermement que le gouvernement russe ne respecte pas les libertés civiles de sa population. Les jeunes Canadiens de 18 à 29 ans (35 %) ont par contre plus tendance à adopter un regard positif sur la Russie proportionnellement aux citoyens âgés de 50 ans et plus (21 %).

Sur 37 pays, seuls trois adoptent une position majoritairement favorable envers la Russie: le Vietnam (83 %), la Grèce (64 %) et les Philippines (55 %).

Même si les Canadiens n’ont pas confiance envers le président russe et qu’il considère que les autorités ne garantissent pas la protection des libertés civiles, ils ne voient pas la Russie comme une menace. Un peu moins du tiers des personnes interrogées pensent que le plus grand pays au monde constitue un danger majeur à l’échelle internationale.