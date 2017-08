8 nouvelles voitures que vous ne pourrez jamais vous payer

La vie est parfois injuste. Les constructeurs automobiles se cassent la tête à nous présenter de nouveaux modèles si jolis qu’ils nous font saliver. Puis, un petit coup d’œil au prix de vente nous fait rapidement déchanter.

Voici quelques nouveautés de l’industrie que vous et moi ne pourrons probablement jamais nous permettre. Triste, je sais.

Rolls-Royce Phantom

Après une année sabbatique, l’iconique Phantom est de retour chez Rolls-Royce. Bon, son style a très peu changé, c’est vrai, mais il s’agit bel et bien d’un nouveau modèle! Véritable symbole de prestige, la Phantom est le genre de voiture qu’on admire de loin, mais qu’on ne pourra vraisemblablement jamais conduire.

McLaren 570S Spider

Pour les amateurs de performances, la Phantom est peut-être un peu trop lourde à votre goût. Chez McLaren, la nouvelle 570S Spider risque de correspondre davantage à vos critères. Avec un moteur V8 biturbo et une architecture pensée pour une réduction de poids optimale, c’est la voiture rêvée pour aller s’amuser sur la piste. Si seulement on avait le salaire de Bill Gates!

Lotus Evora GT430

Parlant de voitures sport, Lotus n’est pas en reste avec le dévoilement récent de l’Evora GT430, la voiture de production la plus puissante jamais présentée par ce constructeur britannique. Avec 430 chevaux et un poids plume de 1258 kilos, ça déménage!

Audi A8

Modèle le plus luxueux chez Audi, l’A8 ne demeurera qu’un rêve pour des milliers d’automobilistes malheureusement trop peu fortunés pour se la payer. Reste qu’à un prix de base de 86 150$, l’A8 2018 demeure un objectif atteignable pour les plus nantis.

Maserati Gran Turismo

Si vous aimez les bagnoles italiennes, la nouvelle Maserati Gran Turismo risque de vous donner des frissons. Quel bolide magnifique! Sa facture de 152 600$ risque toutefois de refroidir vos ardeurs.

Porsche 911 GT2 RS

Décidément, les amoureux de voitures sport ne sont pas en reste cet été. Chez Porsche, on a récemment dévoilé la toute nouvelle 911 GT2 RS. Avec une puissance démentielle de 700 chevaux, c’est la 911 de production la plus puissante de l’Histoire. Sauf qu’à un prix de base de 334 000$, vous êtes mieux de commencer à épargner tout de suite...

Aston Martin DB11 V8

Dans le but d’élargir sa clientèle, Aston Martin a introduit un plus petit moteur au sein de sa rutilante DB11. Au lieu du V12 qui y prend habituellement place, on peut désormais faire appel à un moteur V8 de 4,0 litres. Même le prix de cette version «d’entrée de gamme» dépasse toutefois les 200 000$. Ouch!

Mercedes-Benz Classe X

Le prix de la nouvelle camionnette de Mercedes-Benz ne devrait pas être si exorbitant. Malheureusement, vous ne pourrez tout de même pas mettre la main dessus puisque Mercedes ne semble pas avoir l’intention de commercialiser ce modèle en Amérique du Nord. Peut-être un jour...